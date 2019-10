Siria, Trump scarica i curdi poi fa retromarcia e minaccia la Turchia

SIRIA: USA, NESSUN RITIRO, 50-100 SOLDATI RIDISPIEGATI IN ALTRE BASI

Nessun ritiro di soldati americani, solo un ridispiegamento di 50-100 militari verso altre basi all'interno della SIRIA. E' quanto hanno chiarito fonti dell'amministrazione di Washington in un briefing con i giornalisti a proposito dell'annuncio fatto ieri dal presidente Donald Trump e del possibile avvio di un'operazione turca nel nord della SIRIA. "Noi abbiamo un piccolo numero, da 50 a 100 uomini delle forze speciali nella regione, e non dovrebbero rischiare di essere feriti, uccisi o catturati nel caso in cui i turchi dovessero superare il confine ed avviare una battaglia con le forze locali curde", ha premesso la fonte. Pertanto, il presidente, nella sua qualità di comandante in capo, "aveva l'obbligo di rimuovere questo piccolo numero di soldati che si trova lì", ha proseguito la fonte, sottolineando che "questo non costituisce un ritiro dalla SIRIA: stiamo parlando di un piccolo numero che sarà spostato in altre basi all'interno della SIRIA, in aree sicure".

Siria: Trump scarica i curdi, ma è rivolta negli Usa e lui fa retromarcia

Nello spazio di poche ore, il presidente Donald Trump e' passato dall'annunciare la ritirata americana dal confine siriano, abbandonando gli alleati curdi, a minacciare il governo di Ankara a non calcare troppo la mano con iniziative militari contro gli stessi curdi, che i turchi considerano alla stregua dei terroristi; altrimenti, ha minacciato il presidente, "travolgeremo la loro economia". A provocare la correzione di rotta e' stata la reazione sorpresa del Pentagono e negativa degli stessi repubblicani che, in massa, hanno definito la decisione di Trump un "grave errore", una mossa "disastrosa", perche' abbandona gli alleati che combattevano contro la jihad islamica. Il primo a manifestare preoccupazione e' stato il senatore conservatore Lindsey Graham, fedelissimo di Trump e compagno di golf. Parlando a Fox News, il senatore ha commentato: "Se non avessi visto il nome di Trump sul tweet, avrei pensato che fosse la motivazione usata da Obama per giustificare l'abbandono dell'Iraq".

"E' una grande vittoria per Iran e Assad, e per l'Isis - ha aggiunto il senatore - e' una decisione miope e irresponsabile. Faro' tutto cio' in mio potere per sanzionare la Turchia se faranno anche un solo passo per attaccare i curdi. Io sono pronto a tagliare le relazioni con la Turchia. Credo che gran parte del Congresso la pensi allo stesso modo". Graham ha minacciato sanzioni bipartisan e la richiesta di sospensione dalla Nato nei confronti del governo di Ankara. Se la repubblicana alla Camera, Liz Cheley, ha definito il ritiro un "errore catastrofico" e il senatore Marcio Rubio un "grave errore con implicazioni che vanno oltre la Siria", il senatore Mitt Romney ha bollato l'annuncio di Trump come "tradimento". "E' come dire - aggiunge - che l'America non e' un alleato affidabile, favorisce il risorgere dell'Isis e preannuncia un altro disastro umanitario". Sull'onda delle dure e compatte reazioni, il presidente ha corretto la propria posizione, minacciando Ankara: "Se la Turchia fara' qualcosa che, nella mia grande e impareggiabile saggezza, considerero' oltre il limite, distruggero' completamente l'economia turca (l'ho gia' fatto!)".

Un funzionario del Dipartimento della Difesa ha fatto notare che il tweet del presidente ha rimosso qualsiasi ambiguita' sul fatto che Trump avesse appoggiato un attacco turco contro i curdi: il Pentagono ha puntualizzato che non appoggera' un'invasione militare turca in Siria; e che non si trattera' di un "ritiro generalizzato", ma solo lo spostamento di alcuni uomini e da una zona limitata dell'area. "Di fatto - ha precisato un ufficiale americano - la nostra posizione nel nord-est siriano non cambia". Il segretario alla Difesa Mark Esper e il campo delle forze armate congiunte Mark Milley, ha aggiunto un portavoce, ritengono che "azioni unilaterali creeranno un rischio per la Turchia".

La preoccupazione e' che, se chiamati a doversi difendere dagli attacchi, i curdi abbandoneranno il controllo delle carceri dove sono rinchiusi diecimila "fighters" islamici, di fatto mettendoli in condizione di scappare. Nonostante la parziale correzione, Trump e' deciso a portare avanti il piano di rientro a casa dei soldati, in nome di un "prima i confini americani" che piace ai suoi sostenitori. Nei confronti dei curdi, storici alleati nella lotta alla jihad islamica, Trump ha mostrato poca simpatia. In un tweet ha scritto: "Hanno combattuto per noi ma e' anche vero che sono stati pagati per fare questo". Il messaggio e' rivolto soprattutto agli alleati, a cominciare da quelli europei: Washington vuole chiudere i cordoni della borsa. "Dovevamo restare in Siria solo trenta giorni e siamo li' da anni. Tenere in carcere migliaia di terroristi ci sta costando troppo, e' un problema che devono risolvere adesso gli alleati". Non e' il primo strappo in Medio Oriente compiuto dalla Casa Bianca. Quando in inverno Trump aveva annunciato il ritiro americano dalla Siria, si era dimesso il segretario alla Difesa Jim Mattis, seguito subito dopo da Brett McGurk, inviato speciale nella lotta allo Stato Islamico. "Quando sono diventato presidente - ha spiegato stavolta il presidente - il terrorismo islamico era in ascesa. Con me e' stato debellato completamente". Ma e' su questo punto che divergono repubblicani, democratici, parti dell'amministrazione e gli alleati. Il timore e' che l'uscita americana potrebbe rendere vani anni di lotta al terrorismo nell'area.