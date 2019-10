Siria, Trump scatena il caos: Turchia pronta a invadere, Erdogan chiama Putin

Siria: esercito turco rimuove blocchi cemento al confine

L'operazione militare turca in Siria non è ancora iniziata, tuttavia i preparativi da parte dell'esercito turco proseguono e molti blocchi di cemento posti al confine sono stati rimossi per permettere il passaggio di carriarmati, tir e blindati. La notizia è stata confermata da reporter sul posto raggiunti telefonicamente da Agi. Secondo alcuni media locali sono almeno 5.000 i militari turchi pronti all'invasione.

Siria: Erdogan a Putin, intervento in interesse popolo siriano

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un colloquio telefonico con il collega russo Vladimir Putin. Secondo quanto riferito dalla presidenza turca, Erdogan ha sottolineato che l'intervento militare e' "nel pieno ed esclusivo interesse del popolo siriano e per la protezione di diritti di quest'ultimo". Al centro della telefonata il punto sulla situazione nel Nord-Est della Siria, dove Ankara e' in procinto di effettuare un'operazione militare per costituire una safe zone lungo il proprio confine. Operazione per cui e' necessario il ritiro del contingente Usa di stanza nel nord della Siria, annunciato dal presidente americano Donald Trump domenica sera, ma non ancora completato. Una prospettiva che aveva lasciato inizialmente fredda Mosca, che attraverso il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva dichiarato di essere all'oscuro di un piano per il ritiro degli americani dalla Siria.

Siria: Damasco, impegno a impedire offensiva turca con mezzi legali

Il governo siriano, guidato dal presidente Bashar al Assad, ha dichiarato che si impegnera' a impedire l'offensiva della Turchia nel Nord del Paese utilizzando i mezzi legali. Lo riferisce Sky News Arab che cita una fonte del ministero degli Esteri.

Siria: Washington chiama Ankara, colloquio O'Brien-consigliere Erdogan

Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, uno dei consiglieri piu' vicini al presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un colloquio telefonico con il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Robert C. O'Brien. Tema della telefonata l'intervento militare turco nel Nord-Est della Siria annunciato dalla Turchia per la costituzione di una safe zone in territorio siriano. La presidenza turca ha reso noto che il consigliere di Erdogan ha ribadito a O'brien che l'operazione mira a consolidare l'integrita' territoriale della Siria, liberare l'area da gruppi terroristici e consentire il ritorno dei profughi siriani. Durante la telefonata si e' anche parlato della visita di Erdogan a Washinton del prossimo 13 novembre, quando il presidente turco incontrera' il collega americano Donald Trump.

SIRIA: FORTE PREOCCUPAZIONE LEGA ARABA, RISCHIO RISVEGLIO ISIS

"Profonda preoccupazione" arriva dal segretario generale della Lega Araba, Ahmed Abul Gheit, per la possibilità di una nuova operazione militare turca nel nordest della Siria. Una nota afferma che una terza campagna militare turca sarebbe una "violazione palese della sovranità della Siria e una grave minaccia per l'integrità territoriale" del Paese. "I piani della Turchia aprirebbero la porta a un ulteriore peggioramento della situazione umanitaria e della sicurezza in Siria - aggiunge la dichiarazione - L'incursione militare turca rischia di innescare ulteriori conflitti in Siria e di consentire al gruppo terroristico dell'Isis di rimettere insieme le sue forze nel Paese arabo colpito dal conflitto".