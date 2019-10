Siria, Trump aiuta Erdogan e molla i curdi. Putin spiazzato, ride anche Assad

Dopo l'Afghanistan, tocca alla Siria. Donald Trump annuncia, ancora una volta, un imminente ritiro delle forze armate statunitensi da un paese del Medio Oriente per dire fine a quello che lo stesso presidente americano definisce "ridicole guerre infinite". Con una differenza: in Siria la guerra civile è ancora in pieno svolgimento e in un paese disastrato la mossa annunciata dalla Casa Bianca rischia di spostare gli equilibri rinfocolando un conflitto ormai infinto e che, tra le altre cose, ha portato all'ondata migratoria dal Medio Oriente verso l'Europa. Una decisione a sorpresa visto che solo pochi giorni fa l'amministrazione a stelle e strisce aveva minacciato conseguenze per Assad dopo il presunto utilizzo di armi chimiche contro i ribelli.

Una ventina di unità blindate avrebbero già lasciato la Siria, mentre da parte sua la Turchia attende il ritiro completo per attuare una propria operazione militare "pianificata da tempo", come spiegato dalla stessa Casa Bianca. Una mossa commentata in maniera negativa da più parti, a cominciare dalle forze curde, teoricamente alleate degli Stati Uniti e in prima linea nella lotta vittoriosa contro lo Stato Islamico nella parte settentrionale del paese. I curdi hanno definito la decisione di Trump un "tradimento" e una "pugnalata alle spalle", mentre Onu e Unione europea hanno a loro volta espresso la loro contrarietà a una decisione che può portare una Siria già dilaniata a una "guerra infinita".

Da tempo la Turchia premeva sugli Stati Uniti per poter intervenire nel nord della Siria per la creazione di una cosiddetta "zona di sicurezza" o "area cuscinetto" tra il confine turco e le aree siriane controllate dalla milizia curda delle Unità di protezione popolare (Ypg) sostenute dagli Usa, sulle quali Washington fece affidamento per combattere l'Isis. Ma l'obiettivo principale di Ankara sarebbe proprio quello di contenere i curdi, la cui creazione di uno stato indipendente è da sempre l'incubo di Erdogan. E d'altronde la milizia Ypg è considerata da Ankara come un'organizzazione terroristica.

La mossa di Trump cela un sostanziale riavvicinamento di Washington alla Turchia, dopo il caso esploso nei mesi scorsi in seguito all'acquisto da parte di Ankara di un sistema missilistico dalla Russia. La burrasca fra Trump ed Erdogan sembra passata. Resta da capire come la prenderà Mosca, che si è subito affrettata a chiarire che il Cremlino non è coinvolto in nessun modo nella possibile e a quanto pare imminente operazione militare turca, che sarebbe motivata anche dalla volontà di rimpatriare i numerosissimi migranti arrivati in Turchia dall'inizio del conflitto a oggi.

Putin, stretto alleato del presidente siriano Assad, ha espresso tramite il suo portavoce l'auspicio che la Turchia non attenti all'integrità territoriale della Siria. La possibilità che la Turchia voglia infatti impossessarsi di un pezzo di territorio siriano in forma indefinita esiste e non trova d'accordo tutte le forze presenti sul complicato teatro. L'azione anti curda avrebbe però anche risvolti positivi per Assad, che a patto di assistere alla creazione della zona cuscinetto turca potrebbe comunque azzerare quasi del tutto le forze ribelli e allargare anche territorialmente il suo controllo. Difficile anche che, al di là delle possibili prese di posizione ufficiale, la mossa di Ankara possa trovare una ferma opposizione dell'Iran, visto che anche Teheran deve sempre fare i conti con una presenza curda a livello interno.

La sensazione a ogni caso è netta: la fine della cosiddetta guerra "ridicola" si allontana ancora di più.

@LorenzoLamperti