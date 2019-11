Spagna, alla fine Sanchez va con Iglesias. Con 4 mesi di ritardo e meno potere

Alla fine è andata come sarebbe dovuta andare. Ma non adesso, bensì quattro mesi fa. Dopo le ennesime elezioni in Spagna si va verso la formazione di un governo con una coalizione di sinistra composta dai socialisti del Psoe, gli anti sistema di Podemos e il nuovo partito Mas Paìs. Pedro Sanchez, dopo la scommessa fallita del nuovo voto, si è infatti trovato con le spalle al muro. Quando lo scorso luglio aveva chiuso i negoziati con il leader di Podemos, Pablo Iglesias, pensava che tornando alle urne avrebbe potuto mirare a governare da solo. La realtà, quattro mesi dopo, è molto diversa: il Psoe ha perso oltre mezzo punto percentuale rispetto alle Politiche di aprile e più di quattro punti rispetto alle Europee di maggio.

Stavolta Sanchez ha capito che per governare non poteva fare melina, vista anche la costante ascesa non solo della destra radicale di Vox ma anche la rinascita del centrodestra del Partito Popolare di Casado. Il tutto mentre Ciudadanos di Alberto Rivera, in realtà l'opzione inizialmente preferita da Sanchez per formare l'esecutivo, è in pesante ritirata.

Ecco che allora a neppure due giorni di distanza dalla chiusura delle urne il leader socialista e il collega di Podemos hanno firmato un documento per formare un nuovo governo di coalizione. "​Sono lieto di annunciare, insieme a Sanchez, un pre-accordo per formare un governo di coalizione progressista che copra l'esperienza del Psoe con il coraggio di Podemos. Questo è il miglior antidoto contro l'estrema destra", ha dichiarato Iglesias in una conferenza stampa congiunta.

Sanchez ha assicurato che si tratta di un accordo di legislatura, con una portata di quattro anni. Iglesias ha invece assicurato a Sanchez che potrà contare sulla sua lealtà. Se la Spagna, o almeno la sua metà, può esultare per la fine di un'instabilità che sembrava perenne, Sanchez esce meno vittorioso di quello che si potrebbe pensare. Sì, perché se avesse portato a termine i negoziati la scorsa estate sarebbe stato in una posizione di forza. Ora, invece, sarà costretto a cedere agli alleati spazi più significativi. Non a caso si parla già di un Iglesias vicepresidente e altri ruoli chiavi affidati a Podemos. Sanchez sarà premier, ma con meno potere di quanto avrebbe avuto qualche mese fa.

