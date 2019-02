Elezioni Spagna, l'europeista Sanchez contro la nuova destra sovranista Vox

ELEZIONI IN SPAGNA: SARA' SFIDA TRA PROGRESSISTI E SOVRANISTI

Da una parte una sinistra che più filo europeista non si potrebbe, con Sanchez che si fa fotografare fieramente in compagnia di Angela Merkel ed Emmanuel Macron, dall'altra una destra completamente nuova con il Ppe post Rajoy più debole e il partito sovranista Vox in grande ascesa. E' questo lo scenario che si sta andando a creare verso le elezioni in Spagna, ennesima svolta in un Paese che politicamente non conosce più la parola "calma". Dopo la tornata elettorale andata a vuoto nel 2015, con l'impossibilità di formare una maggioranza, si era già tornati al voto nel 2016. Mariano Rajoy e il suo Ppe filo europeista era riuscito a formare il governo, poi caduto lo scorso anno in seguito a uno scandalo corruzione che aveva investito l'esecutivo.

SPAGNA, COME SI E' ARRIVATI ALLE TERZE ELEZIONI IN 4 ANNI

Il socialista Sanchez era riuscito a prendere il potere grazie anche all'appoggio degli indipendentisti catalani, reduci dal momento di maggiore movimentismo degli ultimi anni con il referendum di ottobre 2017, il caso Puigdemont e tutto quanto ne era seguito. Una maggioranza fragile, quella di Sanchez, che ora viene meno proprio perché viene abbandonata dai catalani. E nel giro di un paio di mesi si avranno le terze elezioni politiche spagnole nel giro di quattro anni. Roba da fare "invidia" persino all'Italia.

ANCHE IN SPAGNA, AL DI LA' DELLA FORMA, SI SUPERA LO SCHEMA CLASSICO DESTRA-SINISTRA

Che cosa accadrà ora? Le prossime elezioni stanno riproponendo, anche in Spagna, il nuovo schema che si sta affermando più o meno ovunque. Europeisti contro euroscettici, o per dirla come la dice qualcuno, responsabili contro populisti. O ancora, establishment contro popolo. Insomma, una cosa è certa: il vecchio schema destra-sinistra, al di là delle apparenze di forma, potrebbe essere superato anche a Madrid e dintorni.

SANCHEZ FILO EUROPEISTA AMBISCE AL "PODIO" AL POSTO DELL'ITALIA

La destra popolare di Rajoy non esiste praticamente più. Il Ppe è uscito dilaniato dagli scandali e da quella che in molti hanno visto come un eccessivo appiattimento alle indicazioni in arrivo da Bruxelles. Il governo spagnolo si è salvato da un disastro in stile Grecia a costo però di profondi costi sociali. Sanchez non si è discostato dalla linea europeista del predecessore, anzi. Il premier uscente socialista si è sempre dimostrato molto vicino ai "fratelli maggiori" Macron e Merkel. Con l'Italia uscita dagli schemi europeisti, almeno a parole, la Spagna può ambire a salire sul podio di chi conta nel Vecchio Continente.

IL CENTRODESTRA MODERATO DI RAJOY NON ESISTE PIU' CON L'ASCESA DI VOX

Dall'altra parte il centrodestra moderato del Ppe sta lasciando spazio a una coalizione più spostata verso destra e lontana dal centro, con la rapida ascesa di Vox, il partito sovranista e anti migranti protagonista di un grande exploit nelle elezioni in Andalusia pochi mesi fa. Nei sondaggi Vox è l'unica forza politica data in costante crescita. Il trio Ppe-Ciudadanos-Vox si impadronirà totalmente delle istanze euroscettiche, con Sanchez che proverà a concentrare interamente su di sé quelle progressiste.

ELEZIONI IN SPAGNA, ULTIMI SONDAGGI

I sondaggi non sembrano avere dubbi su chi prevarrà. Le ultime rilevazioni danno la sinistra di Psoe e Unidos Podemos in forte svantaggio con il 39% delle preferenze, traducibile in 142-147 seggi contro il 51% e i 176-185 della destra, che, con l'esordio su base nazionale di un'alleanza con la nuova ultradestra di Vox, sarebbe accreditata quindi della maggioranza assoluta. Sanchez può provare a giocarsi la carta del legame reciso con gli indipendentisti per cercare la difficile risalita. Ma in attesa di assistere all'ennesima campagna elettorale, che si svolgerà praticamente in contemporanea di quella per le elezioni europee, una cosa la si può già dire: anche in Spagna le regole del gioco sono cambiate.