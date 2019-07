Spazio, India lancia il suo razzo verso la Luna

Spazio: India, partita la missione lunare Chandrayaan-2

E' partita dalla centrale spaziale di Sriharikota la missione lunare Chandrayaan-2 che, se coronata dal successo, fara' diventare l'India la quarta nazione in grado di piazzare una propria attrezzatura sulla Luna. Come previsto, la missione e' decollata alle 14:43 locali dalla base di Sriharikota, un'isola al largo dello Stato meridionale dell'Andhra Pradesh.

Lo scopo della spedizione e' di piazzare un lander e un robot mobile vicino al polo sud del satellite, oltre a posizionare una sonda nell'orbita lunare. Il lancio dello Chandrayaan-2 ("Lunar Trolley" nella lingua hindi) era originariamente programmato per il 15 luglio, ma il countdown era stato bloccato 56 minuti e 24 secondi prima del decollo, per un "problema tecnico" che l'agenzia spaziale indiana ISRO non ha formalmente precisato.