Sri Lanka, giura il governo ristretto a 15 ministri

SRI LANKA: GIURA NUOVO GOVERNO 'RISTRETTO' A 15 MINISTRI

Il nuovo governo dello Sri Lanka, composto da 15 ministri, ha giurato davanti al presidente Gotabaya Rajapaksa, che si è insediato lo scorso 18 novembre. La carica di ministro dell'Economia e delle Finanze è ricoperta dal fratello del presidente, il primo ministro Mahinda Rajapaksa, mentre Dinesh Gunawardena è il nuovo capo della diplomazia di Colombo. La guida del dicastero della Difesa non è stata assegnata, ma si prevede che verrà affidata a un ministro di Stato. Di solito la carica veniva ricoperta dal presidente stesso, ma gli emendamenti costituzionali introdotti dal precedente governo impediscono al capo dello Stato di guidare qualsiasi ministero. In base alla Costituzione, il presidente dello Sri Lanka può nominare 30 ministri di governo, ma si è limitato a 15 in vista delle elezioni parlamentari previste all'inizio del prossimo anno. ''Ci siamo limitati a un esecutivo di 15 in quanto si tratta solo di un governo ad interim'', ha detto il presidente Rajapaksa.