Sudafrica, record storico: metà del governo Ramaphosa è fatto da donne

Sudafrica: meta' dei ministri sono donne, primato storia politica

In Sudafrica, nel nuovo governo nominato dal presidente rieletto Cyril Ramaphosa appena insediatosi, meta' dei 28 ministri sono donne, una esponente di un partito di opposizione. A 25 anni dalla fine dell'apartheid, la patria di Nelson Mandela segna cosi' un primato della sua storia politica oltre a segnare un ulteriore passo in avanti dell'Africa in materia di parita' istituzionale, sulla scia gia' positiva di Paesi quali Etiopia, Ruanda e della stessa Unione africana. Il 50% di componenti femminili nell'esecutivo fa anche del Sudafrica uno dei Paesi piu' virtuosi al mondo in materia di parita' di genere nelle istituzioni.

La decisione di Ramaphosa, leader dell'African National Congress (Anc), vincitore delle presidenziali dell'8 maggio insediatosi sabato scorso, e' stata accolta con una certa sorpresa in patria. Nell'esecutivo c'e' Patricia de Lille - neo ministro dei Lavori pubblici e delle Infrastrutture - personalita' politica molto amata dai sudafricani, donna di grande esperienza politica, gia' sindaco di Citta' del Capo, esponente fino allo scorso anno dell'Alleanza Democratica (DA, opposizione) e fondatrice della suo partito 'Good Party', che ha vinto due seggi in Parlamento.

La de Lille governera' con alcune colleghe, gia' pesi massimi della politica sudafricana, alle quali sono stati affidati ministeri chiave. Tra queste Nkosazana Dlamini-Zuma, gia' presidente della Commissione dell'Unione africana, nominata al ministero degli Affari tradizionali, Nosiviwe Mapisa-Nqakula alla Difesa, Thoko Didiza all'Agricoltura, riforma agraria e sviluppo rurale, Angie Motshekga all'Istruzione. Turismo, sviluppo sociale, ambiente- foreste-pesca, sicurezza di Stato, acqua, donne-giovani-persone con disabilita' sono altri ministeri da oggi a guida femminile.