Sudan, militari sparano contro i civili: almeno 60 morti tra i protestanti

Sudan: 60 morti nelle proteste

In Sudan e' salito ad almeno 60 morti il bilancio delle repressione delle proteste anti-governative. Lo riferiscono fonti mediche. Il movimento di protesta ha respinto il piano annunciato dal capo delle forze armate, generale Abdel Fattah al-Burhan, per tenere elezioni entro nove mesi, e continua a chiedere di partecipare alla "totale disobbedienza civile". "Non sara' un golpista, ne' le sue milizie a decidere il destino del popolo, ne' come si arrivera' ad un governo civile".

Il sindacato medico ha dato notizia sulla sua pagina Fecebook di 15 nuove vittime, alcune delle quali morte in ospedale e altre raggiunte da colpi d'arma da fuoco a Khartoum e nei centri dell'area metropolitamna della capitale. I militari al potere hanno assicurato di aver avviato una indagine per punire i responsabili della repressione. Almeno 326 sono state ricoverate in ospedale. Il bilancio dei feriti potrebbe essere piu' pesante, i militari hanno circondato gli ospedali e in alcuni casi hanno arrestato anche i medici.