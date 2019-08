Sudan: protesta designa economista Onu a carica primo ministro

E' un ex funzionario dell'Onu, l'economista Abdalla Hamdok, l'uomo designato dalla protesta sudanese alla guida di un governo di transizione per il paese africano. A sceglierlo (ma la sua designazione formale avverra' il prossimo 20 agosto) e' stata l''Alleanza per la liberta' e il cambiamento', che sabato prossimo siglera' con i militari oggi al potere un patto per il trasferimento in mani civili dell'esecutivo, sulla scia di un precedente accordo di massima firmato il 17 luglio scorso. Hamdok, studi di economia alla University of Manchester e fino allo scorso anno vice segretario della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa, guidera' il Sudan per 39 mesi fino alle elezioni.