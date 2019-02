Summit euro arabo, Conte: "Da Al Sisi impegno rinnovato su Regeni"

Regeni: Conte, da Al-Sisi rinnovato impegno per soluzione

Nell'incontro con il Presidente dell'Egitto, Al-Sisi, l'Italia ha posto come primo tema la vicenda di Giulio Regeni: "Abbiamo ribadito l'assoluta sensibilita' del governo e dell'opinione pubblica per una soluzione", ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Al-Sisi "ha testimoniato costante attenzione e rinnovato impegno perche' il caso giunga a soluzione. Confido che il dialogo costante possa portare a una verita' giudiziaria", ha spiegato ancora Conte.

Ue-Lega araba: prossimo summit a Bruxelles nel 2022

Il prossimo summit tra capi di Stato e di governo dell'Unione europea e della Lega araba si terra' a Bruxelles nel 2022. E' quanto annunciato dal presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, nella cerimonia conclusiva del primo vertice Ue-Lega araba in corso a Shram el Sheikh. L'evento di questi giorni nella nota localita' turistica egiziana ha visto la discussione di vari temi tra cui l'immigrazione, il cambiamento climatico, i rapporti economici, la cooperazione e la situazione attuale in Medio Oriente, Siria, Yemen e Libia. Il vertice ha riunito per la prima volta i capi di Stato e di governo di entrambe le organizzazioni. L'incontro e' stato presieduto dal capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah Al Sisi, e dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in rappresentanza di Bruxelles insieme al presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario europeo per le politiche di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn.