Taiwan, 2 Us Army nello stretto. Pechino agli Usa: "Si rispetti l'unica Cina"

Taiwan: 2 Us Army nello Stretto, Pechino reagisce: "Si rispetti unica Cina"

Due unità navali statunitensi hanno transitato nello Stretto di Taiwan, che divide l'isola dalla Cina, irritando Pechino che chiede agli Usa il rispetto del principio dell'unica Cina, fondamentale nelle relazioni con Washington per il governo cinese e in base al quale Taiwan è parte integrante del territorio cinese. Il passaggio del cacciatorpediniere Uss McCampbell e della nave Usns Walter S. Diehl, è stato confermato nella tarda serata di ieri dal Ministero dal Difesa di Taipei, ed è il quarto dal luglio dello scorso anno.

L'intensificazione dei rapporti tra Taiwan e Usa alza la tensione nel Mar Cinese Meridionale

La portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, ha dichiarato che la Cina ha seguito con attenzione la manovra e ha esortato gli Stati Uniti ad agire con prudenza rispetto alla questione di Taiwan per non danneggiare le relazioni bilaterali e la pace e la stabilità nello Stretto. La scorsa settimana era stato in visita in Cina l'ammiraglio della Marina Usa, John Richardson, che aveva incontrato alti funzionari delle Forze Armate cinesi: successivamente alla visita, dal Giappone, Richardson aveva dichiarato che gli Usa non escludono, per il futuro, l'invio di una portaerei nelle acque che dividono Taiwan dalla Cina, una mossa che rischierebbe di fare salire la tensione tra Pechino e Washington.

Il timore di un'escalation nello stretto di Taiwan

Gli Usa, ha detto Richardson, considerano lo Stretto di Taiwan "come un qualsiasi altro tratto di acque internazionali" e "non vedono "alcun tipo di limitazione" nei transiti. Una presa di posizione che non piace per niente a Pechino, visto che considerano Taiwan un "affare interno". Da mesi gli analisti militari e strategici di mezzo mondo si stanno avventurando in previsioni e pronostici in caso di scontro frontale sull'isola. Uno scenario che inquieta e non poco chi teme un'escalation nei rapporti tra le due massime potenze mondiali.