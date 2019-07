Taiwan, sfida Usa alla Cina dopo il Libro Bianco: nave militare nello Stretto

Taiwan: unità della Marina militare Usa nello Stretto

Un’unità navale statunitense ha solcato le acque dello stretto di Taiwan, in una mossa che potrebbe aumentare le tensioni tra Washington e Pechino, all’indomani dell’ultimo avvertimento del Ministero della Difesa cinese sul possibile uso della forza per la riunificazione dell’isola con la Repubblica Popolare Cinese. Il transito della nave, identificata come la Uss Antietam, “dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un libero e aperto Indo-Pacifico”, come gli Usa chiamano la regione, e “la Marina statunitense continuerà a sorvolare, navigare e operare ovunque lo permetta il diritto internazionale”, ha dichiarato il portavoce della Settima Flotta Usa, Clay Doss, confermando il passaggio.

Taiwan rappresenta uno dei terreni di scontro tra gli Stati Uniti e la Cina, che nei giorni scorsi ha minacciato sanzioni contro le imprese coinvolte nella vendita di armi all’isola. Nella giornata di mercoledì, alla presentazione dell’ultimo Libro Bianco del governo cinese sulla “Difesa Nazionale della Cina per la nuova era” - che riprende nel titolo uno slogan del presidente cinese, Xi Jinping. La Cina aveva accusato gli Stati Uniti, senza nominali direttamente, di aumentare le tensioni regionali con il suo comportamento fondato su “egemonismo” e “unilateralismo”.