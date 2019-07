Taiwan e Hong Kong,la Cina mostra i muscoli: "Intervento militare non escluso"

Hong Kong: Cina evoca invio forze militari per mantenere l'ordine

La Cina invoca per la prima volta la legge per avvertire che potrebbe spiegare soldati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong per mantenere l'ordine pubblico, su richiesta dell'amministrazione guidata da Carrie Lam. L'avvertimento e' arrivato dal portavoce del ministero della Difesa di Pechino, Wu Qian, nel corso della presentazione dell'ultimo Libro Bianco pubblicato dal Consiglio di Stato, il governo cinese, sulla "Difesa nazionale della Cina nella nuova era", in cui spiega le missioni e i compiti delle Forze Armate. "Seguiamo con attenzione gli sviluppi a Hong Kong, soprattutto l'attacco violento contro l'Ufficio di Collegamento da parte dei radicali il 21 luglio scorso", ha detto Wu citato dal South China Morning Post, definendo "intollerabile" il loro comportamento. Sulla possibilita' che l'Esercito di liberazione popolare cinese possa essere coinvolto nel mantenimento dell'ordine a Hong Kong, Wu ha dichiarato che "l'articolo 14 della Legge sulla Guarnigione ha chiare disposizioni". L'articolo menzionato dal portavoce del ministero della Difesa cinese stabilisce che "il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong puo', quando necessario, chiedere l'assistenza del governo centrale dalla guarnigione nel mantenimento dell'ordine pubblico o nell'aiuto per disastri naturali". Il comando delle operazioni, nel caso, ricade sotto la guarnigione di Hong Kong che lo esercita "come prescritto dalle leggi della Regione Amministrativa Speciale".

Taiwan: Cina non esclude uso della forza contro separatismo

La Cina ribadisce di non escludere l'uso della forza per la riunificazione di Taiwan contro ogni tentativo di separatismo. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa, Wu Qian, durante la presentazione del Libro Bianco sulla "Difesa Nazionale della Cina nella nuova era", che tratta le missioni e i compiti delle Forze Armate. "Se qualcuno osa separare Taiwan dalla Cina, l'esercito cinese combattera' certamente, difendendo risolutamente l'unita' sovrana del Paese e l'integrita' territoriale", ha detto Wu, aggiungendo che la Cina ha un approccio "difensivo", ma che "sicuramente contrattacchera', se verra' attaccata". Pechino vede Taiwan come una provincia ribelle destinata alla riunificazione con la Cina e richiama il principio dell'unica Cina, che l'attuale presidente di Taiwan Tsai Ing-wen non ha mai riconosciuto pubblicamente, come modello per regolare i rapporti con Taipei.