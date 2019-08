Taiwan, Trump vende caccia per 8 miliardi. La Cina: "Ci saranno conseguenze"

Taiwan: Cina avverte gli Usa, conseguenze da vendita di caccia

La Cina avverte gli Stati Uniti dopo l’annuncio da parte del presidente Usa, Donald Trump, dell’approvazione della vendita di 66 caccia F-16V per un valore di otto miliardi di dollari (7,2 miliardi di euro) all’isola che Pechino rivendica come parte del proprio territorio nazionale, in attesa della ratifica da parte del Congresso. “Gli Stati Uniti dovranno sostenere tutte le conseguenze innescate dalla vendita”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang.

“La Cina prenderà le misure necessarie per difendere i propri interessi, in base allo sviluppo della situazione”, ha affermato Geng, senza scendere nel dettaglio. Il mese scorso, il governo cinese aveva minacciato sanzioni nei confronti delle imprese statunitensi coinvolte nella vendita di armi a Taiwan, dopo l’approvazione alla vendita di 2,2 miliardi di armamenti, anche se non è chiaro quale effetto possa sortire una tale mossa, perché i gruppi della Difesa Usa non posso stringere accordi con Pechino dopo la strage di piazza Tiananmen del 1989. Qualora la vendita venisse approvata, sarebbe la prima volta dal 1992 che gli Stati Uniti vedono caccia a Taiwan. “Sono otto miliardi di dollari. Un sacco di soldi. Molti posti di lavoro. E noi sappiamo che questi F-16 verranno utilizzati responsabilmente”, ha detto Trump, nella giornata di domenica, ai giornalisti, dal New Jersey. I nuovi caccia, “rafforzeranno enormemente le nostre capacità di difesa anti-aerea”, ha commentato il portavoce dell’ufficio della presidente Tsai Ing-wen, Alex Huang, “e continueremo a salvaguardare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione, mantenendo la libertà e la democrazia a Taiwan”.