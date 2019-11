Terrorismo, Di Maio a Washington al vertice della coalizione anti Isis

TERRORISMO: DI MAIO A WASHINGTON A RIUNIONE COALIZIONE ANTI-ISIS

Dopo aver accolto insieme al collega della Difesa i cinque militari italiani feriti domenica scorsa in un attentato in Iraq, soldati il cui contributo, ha sottolineato, "è essenziale per difendere i diritti e la libertà", il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è partito per Washington, dove oggi parteciperà alla riunione dei Paesi membri della coalizione anti-Isis. Una riunione che era stata annunciata nei giorni scorsi, dopo la notizia della morte a seguito di un raid americano in Siria del leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre scorsi.

In realtà la riunione - alla quale partecipano i rappresentanti di una trentina di Paesi che fanno parte della "Global coalition anti-Daesh" - era stata chiesta all'inizio di ottobre dalla Francia, per bocca del ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian, dopo l'annuncio degli Stati Uniti sul ritiro dal nordest della Siria. Ritiro che aveva aperto le porte all'offensiva turca contro i curdi, iniziata il 9 ottobre scorso e conclusa il 22, dopo un accordo tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ed il presidente russo Vladimir Putin. In discussione, tra i vari argomenti, ci sarà "la questione del ritorno dei foreign fighters", ha detto Di Maio in un'audizione alla Camera, definendo "gestibili i numeri" dei combattenti stranieri. "Abbiamo sentito le dichiarazioni di Erdogan che diceva 'adesso ve li rimandiamo tutti'", ha sottolineato il titolare della Farnesina, secondo il quale il tema va trattato con "estrema attenzione", per evitare il rischio che "possa creare ulteriore sensazione di instabilità nella popolazione".