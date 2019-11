THAILANDIA: ATTACCO SEPARATISTI A YALA, 15 MORTI

Quindici persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco sferrato dai separatisti in un villaggio di Yala, nel sud della Thailandia, dove sono arrivati armati di pistole ed esplosivi. Lo ha reso noto un portavoce del ministero della Difesa di Bangkok, Kongcheep Tantrawanit, spiegando che il premier Prayut Chan-o-cha ha condannato con forza l'attacco e ha ordinato alle autorità di catturare gli assalitori per poterli consegnare alla giustizia.

Prayut ha quindi inviato rinforzi nella zona. Kongcheep ha puntato il dito contro ''chi disturba la pace nelle tre province meridionali di confine'', usando un'espressione usata dal governo di Bangkok per indicare i separatisti musulmani del sud. Tra le vittime si contano abitanti del villaggio e uomini della sicurezza. Tre delle province più a sud della Thailandia, quelle di Yala, Narathiwat e Pattani, sono teatro di una rivolta separatista nella quale hanno perso la vita circa settemila persone dal 2004. La Thailandia è a maggioranza buddhista, ma la maggior parte della popolazione del sud è musulmana.