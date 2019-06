Tiananmen, Taiwan contro la Cina: "Chieda scusa per la strage"

Cina, Taiwan: "Si penta per Tiananmen e faccia riforme democratiche"

Taiwan chiede alla Cina di pentirsi per la sanguinosa repressione delle proteste pro-democratiche di piazza Tiananmen, di cui ricorre in queste ore il trentesimo anniversario, e sollecita riforme democratiche nel Paese, in un lungo comunicato dai toni particolarmente duri emesso dal Consiglio per gli Affari con la Mainland. "Chiediamo con forza alle autorita' cinesi ad affrontare l'errore storico e a porgere sentite scuse il prima possibile", scrive in un passaggio l'organo del governo taiwanese che si occupa dei rapporti con la Cina, aggiungendo che il governo cinese ha cercato di coprire la strage e ha mentito alla comunita' internazionale.

In risposta al comunicato emesso da Taiwan, che Pechino considera una provincia ribelle destinata alla riunificazione con la Cina, il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha risposto che i successi ottenuti dalla Cina dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, avvenuta nel 1949, "dimostrano pienamente che il sentiero di sviluppo che abbiamo scelto e' completamente corretto".

Un giudizio ancora piu' netto sulla ricorrenza di domani lo ha espresso il tabloid Global Times, ma solo dalle sue pagine in inglese. In un editoriale apparso on line, il giornale pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del partito Comunista Cinese, sostiene che la repressione di quello che definisce "incidente" del 4 giugno 1989 sia stata un "vaccino" per la societa' cinese, che "aumentera' enormemente l'immunita' della Cina contro qualsiasi grande disordine politico in futuro".

Il commento del giornale cinese giunge dopo diversi giorni di polemica sull'anniversario piu' sensibile nel calendario politico di Pechino, sul quale diversi funzionari si sono espressi mettendo in relazione di fatti di allora con lo sviluppo successivo del Paese. Ieri, da Singapore, il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, aveva definito "corretta" la repressione della strage di piazza Tiananmen, durante gli Shanghai-La Dialogue, il forum sulla sicurezza in Asia, aggiungendo che "il governo centrale ha preso misure decise e l'esercito ha preso misure per fermare e calmare i tumulti. Questo e' il modo corretto. E' la ragione per cui la stabilita' del Paese e' stata mantenuta".