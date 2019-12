5G, Trump: "Italia? non sembra proceda con Huawei". Conte: "Non ho parlato con lui di 5G"

Tlc: Trump, ho parlato con Italia, non sembra proceda con Huawei per 5G

"Ho parlato con l'Italia e non sembra che vadano avanti con questo", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine dei leader della riunione Nato a Londra sull'utilizzo di Huawei per il 5G secondo quanto riferisce la Casa Bianca. "Ho parlato anche con altri paesi e non vanno avanti nemmeno loro. Tutti i paesi con cui ho parlato con intendono procedere in questo senso".

TLC. CONTE: NON HO PARLATO DI 5G CON TRUMP

"Non ho trattato questo tema con Trump, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando da Londra al termine del vertice Nato, a proposito del 5G. "Noi ci atteniamo e ci misuriamo con la normativa vigente in Italia"

5G: Johnson, sicurezza sara' fattore chiave su Huawei

Il premier britannico, Boris Johnson, non esclude ilcoinvolgimento di Huawei nell'infrastruttura del 5G della Gran Bretagna."Non voglio essere ostile senza motivi agli investimenti dall'estero",ha dichiarato nella conferenza stampa a margine del vertice Nato incorso a Londra. "D'altra parte - ha aggiunto - non possiamo pregiudicarei nostri vitali interessi di sicurezza nazionale ne' possiamopregiudicare la nostra capacita' di cooperare con altri partner disicurezza del Five Eyes (il gruppo di alleanza tra Australia, Canada,Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, ndr) e sara' questo il nostrocriterio chiave per decidere sul coinvolgimento di Huawei".