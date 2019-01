Tonga, l'isola resta senza Internet per un guasto: "Catastrofe assoluta"

Tonga: arcipelago senza internet per un guasto, "è catastrofe"

L'arcipelago di Tonga, nel Pacifico meridionale, e' rimasto senza internet. Si tratta di "una catastrofe assoluta" per gli abitanti delle isole e per i turisti che si trovano ora senza possibilita' di connettersi con il resto del mondo. La rottura di un cavo sottomarino ha mandato offline il web, oscurando la gran parte dei siti, a partire dai social. Il ritorno al passato, seppure una benedizione per chi era in cerca di un rilassante isolamento forzato, viene vissuto come un dramma.

"Siamo tutti molto dipendenti da Internet per il commercio e per i servizi pubblici", ha dichiarato Mary Fonua, caporedattore del sito d'informazione online Matangi Tonga. "Non abbiamo piu' Facebook, che viene utilizzato dagli emigrati di Tonga per comunicare con le loro famiglie, le aziende non possono piu' effettuare ordini, le compagnie aeree non possono piu' prenotare biglietti", elenca. L'interruzione di internet impedisce anche i trasferimenti di denaro verso l'arcipelago, su cui molte famiglie fanno affidamento. "E' un disastro assoluto per Tonga, una crisi nazionale", aggiunge Fonua.

Le autorita', impegnate a risolvere il blackout, nel frattempo hanno fatto ricorso a una connessione satellitare locale molto meno potente. E per risparmiare sul traffico dati, hanno bloccato tutti i social network non essenziali, a partire da Facebook. Tonga Cable, il gestore del cavo di 827 chilometri tra l'arcipelago di 110 mila persone e le isole Figi, ha fatto sapere che per il traffico internet e' necessario fare delle scelte di priorita' fino a quando non sara' riparato il guasto. "I social network rappresentano l'80% del nostro traffico internazionale", ha spiegato a Radio New Zealand la direttrice di Tonga Cable, Paula Piukala. "Nel frattempo bisogna bloccare Facebook, YouTube e altri siti per sfruttare al meglio la larghezza di banda ridotta del satellite per cio' che e' importante per il Paese". Secondo alcuni funzionari, i lavori di ripristino della rete potrebbero richiedere fino a due settimane di tempo.