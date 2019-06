Trade war, Apple scrive a Trump: "No a nuovi dazi sui prodotti della Cina"

Apple scrive a governo Trump, non adotti altri dazi su importazioni cinesi

Apple ha avvertito l'amministrazione Trump: i dazi proposti del 25% su 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi limiterebbero i contributi che il produttore dell'iPhone da' all'economia Usa e comprometterebbero la sua capacita' di competere su scala globale. In una lettera inviata al rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, l'azienda di Cupertino (California) ha spiegato che i dazi ventilati dal presidente Donald Trump di fatto coprono tutti i suoi principali prodotti, dall'iPhone all'iPad passando per i computer Mac, le cuffie AirPods e l'AppleTV cosi' come anche la componentistica usata per riparare i prodotti su suolo americano.

Le tariffe doganali proposte colpirebbero anche gli accessori di Apple legati a tali articoli come i monitor e le tastiere. L'azienda guidata da Tim Cook ha fatto notare che i competitor cinesi non hanno una presenza significativa in America, di conseguenza non sarebbero colpiti dai dazi Usa dando loro un vantaggio competitivo. "Spingiamo affinche' questi dazi non siano adottati", ha scritto Apple nella lettera datata lunedi' scorso. Al Nasdaq il titolo Apple sale dello 0,5% a 198,91 dollari; da inizio anno e' salito del 26%. Oggi il Wall Street Journal ha confermato le indiscrezioni di ieri del giornale giapponese Nikkei secondo cui Apple ha chiesto ai suoi fornitori di studiare l'impatto di un trasferimento della produzione fuori dalla Cina; una decisione non e' ancora stata presa. A24-Spa