Trade war bis, la Corea del Sud attacca il Giappone sul commercio

Sud Corea: crisi con Giappone, Moon attacca Tokyo su commercio

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in venerdì ha condannato la decisione del Giappone di rimuovere il suo Paese da una "white list" di partner commerciali favoriti, definendola una mossa "sconsiderata" e minacciando contromisure non specificate. Tokyo è responsabile di "ignorare le soluzioni diplomatiche" e di "aggravare la situazione", ha detto Moon durante un breve vertice di governo, riunitosi in diretta televisiva. "La responsabilità di ciò che accadrà spetta anche al governo giapponese", ha aggiunto Moon.

Il fatto è che iggi il governo giapponese ha deciso di revocare lo status di favorito partner di esportazione della Corea del Sud, provocando - oltre all'ira di Seoul - preoccupazione per i legami di sicurezza tra gli alleati degli Stati Uniti. La mossa arriva con i due Paesi impantanati in una disputa di lunga data sull'uso del lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale, anche il Giappone insiste sul fatto che la mossa è legata alla sicurezza nazionale e non è da considerarsi una ritorsione.

Tokyo è andata avanti con la decisione nonostante gli Stati Uniti chiedano ai propri alleati di allentare le tensioni, mentre Seul parla di possibili "gravi conseguenze", tra le quali una revisione dei legami bilaterali di sicurezza. "Il governo in una riunione del gabinetto ha approvato oggi una revisione della legge sul controllo delle esportazioni. La Corea del Sud, l'unica nazione asiatica nella lista, sarà rimossa", ha detto stamattina ai giornalisti il ministro giapponese al Commercio Hiroshige Seko.