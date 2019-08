Trade war, la Cina non si ferma. A luglio cresce l'export

Cina: malgrado guerra commerciale, export luglio supera aspettative

Le esportazioni totali cinesi nel mese di luglio hanno avuto un risultato migliore delle attese, nonostante la guerra commerciale con gli Usa. Le vendite totali della Cina all'estero sono aumentate del 3,3% su base annua dopo il calo dell'1,3% a giugno. Le importazioni hanno registrato un ulteriore calo del 5,6% (meno dell'atteso 9%), dopo il calo del 7,3% a giugno. In totale, l'avanzo commerciale cinese è sceso a 45,05 miliardi di dollari, da 51 miliardi del mese precedente. Con i soli Stati Uniti, l'export è sceso del 6,5% mentre le importazioni sono crollate del 19%.

Cina: yuan si rafforza ma Pboc fissa parità sopra quota 7

Lo yuan si è rafforzato ma la People's Bank of China (Pboc) ha fissato la parità col dollaro, per la prima volta dal 2008, sopra quota 7, a 7,0039, contro 6,9996 di ieri. Si tratta della parità più bassa dello yuan contro il dollaro dall'aprile 2008, cioè dai tempi della crisi finanziaria. Lo yuan si è fortemente svalutato sul dollaro a causa delle tensioni tra Cina e Usa e lunedì scorso la moneta cinese ha superato per la prima volta da 11 anni, la soglia di 7 unità sul dollari sul mercato onshore. Oggi lo yuan, sul mercato onshore, si è rafforzato a 7,0425 sul biglietto verde contro 7,0454 di ieri, mentre sul mercato offshore è quotato 7,0659 contro 7,0823 di ieri. Nonostante il rafforzamento odierno lo yuan ha perso il 2,1% del suo valore sul dollaro dalla scorsa settimana, quando Donald Trump ha alzato le tariffe su 300 miliardi di dollari di beni cinesi importati negli Usa.