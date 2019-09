Trade war d'Oriente: la Corea del Sud rimuove il Giappone dai partner fidati

Sud Corea: rimuove Giappone da lista partner commerciali fidati

La Corea del Sud ha rimosso il Giappone dalla lista dei partner commerciali fidati, rispondendo a una mossa analoga varata da Tokyo nelle scorse settimane, e intensificando la disputa diplomatica che ha raffreddato i rapporti tra i due Paesi dell’Asia orientale. L’esclusione di Tokyo dai 29 membri della “white list” sud-coreana, confermata dal Ministero del Commercio, dell’industria e dell’energia di Seul, entra in vigore da oggi e comporterà procedure più lunghe e complesse per gli esportatori sud-coreani verso il Giappone.

Lo scopo della modifica apportata allo status del Giappone nei rapporti commerciali, ha spiegato ufficialmente il Ministero sud-coreano, è quello di “migliorare il sistema di controllo delle esportazioni, non la rappresaglia” contro Tokyo. La disputa tra i due Paesi si è intensificata a partire dallo scorso anno, dopo una sentenza della Corte Suprema sud-coreana che ha imposto ad alcune aziende giapponesi il pagamento di indennizzi alle famiglie sud-coreane vittime dello sfruttamento della manodopera durante il periodo di occupazione coloniale giapponese della Corea, contro cui Tokyo si è opposta richiamando all normalizzazione dei rapporti bilaterali, avvenuta nel 1965. La settimana scorsa, il governo sud-coreano aveva sporto protesta all’Organizzazione mondiale del commercio per le restrizioni, definite “discriminatorie e politicamente motivate” da Seul, alle esportazioni decise a luglio scorso dal governo di Tokyo su tre materiali di importanza vitale per la produzione di smartphone.