Trade war, passi avanti tra Usa e Cina. Trump riceve il vice premier

Dazi, Trump: "Una grande giornata di negoziati con la Cina. Domani incontro il vicepremier di Pechino"

"Una grande giornata di negoziati con la Cina": cosi' Donald Trump su Twitter a proposito della ripresa in queste ore a Washington delle trattative con i rappresentanti di Pechino per evitare i nuovi Dazi. "Loro vogliono un accordo", scrive Trump, annunciando che domani incontrera' il vicepremier cinese.

Dazi: Nyt, luce verde Washington per forniture Usa a Huawei

L'amministrazione Trump si prepara a rilasciare licenze che consentiranno ad alcune societa' americane di rifornire di beni "non sensibili" al colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. Lo rivela il New York Times, citando fonti vicine alla decisione Usa, secondo le quali si tratterebbe di un passo che potrebbe raffreddare le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, nel giorno in cui riprendono i negoziati commerciali con Pechino. Secondo il Nyt, il presidente Donald Trump, nel corso di una riunione tenuta la scorsa settimana, avrebbe dato il via libera per iniziare ad approvare le licenze, il che consentira' a poche societa' americane selezionate di 'aggirare' il divieto imposto dalla sua amministrazione sulle forniture tecnologiche a Huawei. Nel maggio scorso, l'amministrazione Trump ha inserito Huawei e alcune sue controllate in una lista nera, motivando la decisione con problemi di sicurezza nazionale. Questa mossa ha impedito a Huawei di acquistare parti e ottenere aggiornamenti tecnologici da aziende come Google e Micron, senza l'approvazione del governo degli Stati Uniti. Il divieto non e' tecnicamente entrato in vigore. L'amministrazione ha approvato una sospensione temporanea per consentire ai fornitori e agli utenti dei prodotti Huawei piu' tempo per trovare soluzioni alternative. Lo stop alle forniture Usa verso Huawei e' stato uno dei principali motivi di tensione tra gli Stati Uniti e la Cina. Pechino considera Huawei centrale per le sue ambizioni di costruire reti wireless di prossima generazione, note come 5G.