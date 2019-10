Trade war, riprendono i meeting. Ma Usa mettono 28 aziende cinesi in blacklist

Dazi: Cina, vice premier Liu negli Usa 10 e 11 ottobre prossimi

La Cina conferma il prossimo round di negoziati sulla disputa tariffaria con gli Stati Uniti. Il vice premier cinese Liu He sarà a Washington il 10 e l’11 ottobre prossimi per la ripresa della trattativa di alto livello con gli Stati Uniti sulla disputa in corso da oltre un anno tra le due grandi economie. Lo riferisce un comunicato del Ministero del Commercio di Pechino. Liu incontrerà a Washington la delegazione Usa guidata dal rappresentante Usa per il Commercio, Robert Lighthizer, e dal segretario al Tesoro, Steve Mnuchin. Nella delegazione cinese che parteciperà al tredicesimo round di negoziati saranno presenti anche: il ministro del Commercio, Zhong Shan; il vice ministro e vice rappresentante per il Commercio Internazionale della Cina, Wang Shouwen; il governatore della People’s Bank of China, la banca centrale cinese, Yi Gang; il vice presidente della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme,l’agenzia di pianificazione economica del governo cinese, Ning Jizhe; il vice ministro delle Finanze, Liao Min; il vice ministro degli Esteri, Zheng Zeguang, e il vice ministro dell’Agricoltura, Han Jun.

Usa: 28 entità Cina in lista nera per violazione diritti umani

Intanto però il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato di aver inserito nella lista nera 28 entità cinesi coinvolte nella violazione dei diritti umani in primo luogo contro minoranze musulmane come gli uiguri nella regione di Xinjiang. Ad annunciare la misura è stato il segretario al Commercio Wilbur Ross, precisando che a queste entità sarà proibito acquista prodotti americani perché gli Usa, ha detto, "non possono e non tollereranno la brutale repressione delle minoranze etniche in Cina".

Trade war, le 28 aziende cinesi nella blacklist Usa

Tra le aziende inserite nella lista nera ci sono Hikvision, maggiore produttore sistemi videosorveglianza, SenseTime, leader nel settore dell'intelligenza artificiale, Megvii (Face++), attiva sul riconoscimento facciale, Dahua, videosorveglianza e iFlytek, app di riconoscimento vocale.

Usa: siglano due accordi commercio con Giappone, auto escluse

Il presidente Donald Trump ha partecipato oggi alla cerimonia di firma di due accordi commerciali tra Stati Uniti e Giappone. Le due intese, siglate alla Casa Bianca tra il rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer e l'ambasciatore giapponese a Washington, Shinsuke J. Sugiyama, cancellano tariffe su 7,2 miliardi di esportazioni agricole statunitensi e riducono le barriere sullo scambio di prodotti digitali tra i due Paesi che vale circa 40 miliardi di dollari. "Dal primo giorno la mia amministrazione ha lavorato instancabilmente per cercare un piano di gioco equo per i lavoratori americani - ha osservato Trump - questo e' un grande accordo per noi e per i nostri lavoratori". Le tariffe sui beni agricoli esportati dagli Usa in Giappone riguardano noci, bacche, grano, vino, formaggi ed altri prodotti per circa 4,3 miliardi nonche' carni per altri 2,9 miliardi. I due accordi coprono 55 miliardi di dollari di commercio tra i due Paesi, un quarto dell'interscambio totale di beni pari a 218 miliardi. Le intese non contemplano le tariffe sulle auto, ovvero uno dei nodi piu' spinosi dei negoziati oltre che la fetta piu' grossa degli scambi.