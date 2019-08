Trade war, Trump rinvia i dazi sull'high tech cinese e le borse volano

Dazi: Usa rinviano aumento su beni hi-tech cinesi a 15 dicembre

Il governo Usa ha rinviato al 15 dicembre l'introduzione dell'aumento dei dazi del 10% sui prodotti elettronici importati dalla Cina. L'Ustr, l'ufficio del rappresentante Usa per il Commercio, Robert Lighthizer, fa sapere in una nota che il rinvio al 15 dicembre dell'aumento del 10% dei dazi che avrebbero dovuto partire il prossimo primo settembre, riguardera' alcuni prodotti importati dalla Cina, tra cui i telefoni cellulari, i laptop, i monitor per il computer, le console per videogiochi, alcuni giocattoli, scarpe e capi di abbigliamento. L'Ustr fa anche sapere che Washington e Pechino stanno lavorando per risolvere l'escalation della guerra commerciale, e che Lighthizer ha parlato oggi telefonicamente con i funzionari commerciali cinesi, con i quali ha programmato un'altra telefonata tra due settimane.

= Dazi: Trump, come al solito Cina non fa quello che dice

"Come al solito, la Cina ha detto che avrebbe comprato tantissimo dai nostri grandi agricoltori americani. Finora non hanno fatto quello che hanno detto". Lo scrive su Twitter il presidente Usa Donald Trump, aggiungendo: "Forse questo cambiera'". E' di pochi minuti l'annuncio del rinvio dei dazi su 300 milioni di dollari di beni cinesi dal 1 settembre al 15 dicembre.

Borsa: Milano accelera (+1,3%) con disgelo Cina-Usa Il disgelo tra Usa e Cina sui dazi, con il rinvio a dicembre di alcune tariffe da parte di Washington e Pechino pronta a riprendere a riprendere il dialogo tra due settimane spinge Piazza Affari insieme a Wall Street e alle altre Borse europee. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,35% con lo spread in ulteriore ribasso fino a 222 punti base. In luce i bancari a partire da Mps (+8,8%), che ha ceduto crediti deteriorati per 340 milioni di euro. Seguono Ubi Banca (+4,37%), Unicredit (+3%), Banco Bpm (+3,45%) e Intesa (+2,4%).

Wall Street: +1,6% Dj, si torna a sperare in negoziati Usa-Cina

Gli indici a Wall Street sono protagonisti di un poderoso rally. Dopo un avvio in lieve calo, i listini hanno subito cambiato rotta iniziando una corsa al rialzo alimentata da rinnovate speranze per i negoziati commerciali tra Usa e Cina. Quasi contemporaneamente sono arrivati due annunci incoraggianti da Pechino e da Washington. Stando al ministero cinese del Commercio, il vicepremier cinese Liu He ha parlato al telefono con Robert Lighthizer e Steven Mnuchin, rispettivamente il rappresentante commerciale e il segretario al Tesoro Usa. Le due parti hanno deciso di riparlasi al telefono nel giro delle prossime due settimane. Una nota dell'ufficio di Lighthizer ha annunciato che alcuni prodotti high-tech verranno esclusi dai dazi del 10% che entreranno in vigore l'1 settembre. Per smartphone, laptop computer, console e certi giocattoli i dazi sono posticipati al 15 dicembre. Non e' un caso che Apple abbia preso il volo (+5%) come anche i prodotturi di giocattoli Hasbro (+5,3%) e Mattel (+8,4%). Il Dow sale dell'1,6% a 26.312 punti. L'S&P 500 aumenta dell'1,44% a quota 2.924. Il Nasdaq aggiunge il 2% a 8.016. Il rendimento del Treasury a 10 anni sale dell'1,688% e quello del titolo a due anni all'1,646% allontanando, almeno per ora, il rischio di una inversione della curva sfiorato all'inizio della giornata.