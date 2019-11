Trade war, via libera Usa a Microsoft su Huawei: può vendere software

Usa: via libera a Microsoft per vendere software a Huawei

Microsoft fa sapere di aver ottenuto dal governo Usa il via libera ad esportare software in Cina per venderlo al colosso delle tlc Huawei. "Il 20 novembre - rende noto un portavoce di Microsoft a Reuters - abbiamo ricevuto l'autorizzazione. Apprezziamo la decisione del Dipartimento in risposta alla nostra richiesta". L​'amministrazione Trump ha fatto sapere questa settimana che consentirà ad alcuni fornitori di riavviare le vendite al gigante cinese delle telecomunicazioni, che è stato inserito in una lista nera commerciale per motivi di sicurezza nazionale sei mesi fa. Il Dipartimento del Commercio ha confermato di aver iniziato a rilasciare licenze per alcune aziende, ampliando la base di fornitori di Huawei. Mercoledì scorso, un funzionario degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ricevuto circa 300 richieste di licenza, circa la metà delle quali sono state elaborate.