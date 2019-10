Trump accusa Romney di essere un agente segreto dei Democratici

Usa, Trump: Fermiamo golpe, Romney è risorsa segreta dei Dem

"Stop the coup", fermiamo il golpe. Così scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ore dopo aver pubblicato un video contro Mitt Romney, ex candidato repubblicano alla presidenza, descrivendolo come "viscido, furbone, subdolo". "Fingendosi repubblicano, ha tentato d'infiltrarsi nell'amministrazione Trump come segretario di Stato", afferma il video, "ora la sua copertura non regge più" e Romney viene "mostrato come risorsa segreta dei democratici". Il video si conclude con immagini contro Hillary Clinton, rivale di Trump nelle elezioni del 2016, e legate alla vittoria del magnate in quell'occasione. Il filmato è accompagnato nel tweet di Trump dalle parole "I repubblicani devono stare uniti e combattere!".