Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca. Ma un capo curdo può rompere l'idillio

Kobani, capo curdo spina dell'incontro Erdogan-Trump

L'uomo che rischia di porre fine all'idillio scattato tra il presidente americano, Donald Trump, e il collega Recep Tayyip Erdogan, e di complicare la visita del presidente turco alla Casa Bianca si chiama Ferhat Abdi Sahin, meglio conosciuto con il nome di battaglia di Mazlum Kobani, ed è il capo delle milizie curde Ypg, comandante delle Forze democratiche siriane (Fds). Mazlum Kobani è stato piu' volte ringraziato da Trump nelle ultime settimane, e parlamentari americani lo hanno anche invitato negli Stati Uniti. La prospettiva di una visita di Kobani negli Usa ha mandato in fibrillazione Ankara, che lo ha definito "alla stregua del leader Isis, Abu Bakr al Baghdadi", con il ministero della Giustizia che ha gia' preparato una richiesta di estradizione ed Erdogan che ha tagliato corto: "Se va negli Usa devono consegnarcelo". Ma chi e' Mazlum Kobani per rischiare di mandare nuovamente in crisi in rapporti tra Ankara e Washington? Ferhat Abdi Sahin e' un curdo siriano che nasce nel 1967 vicino la citta' di Kobane, da cui prendera' appunto il nome di battaglia attuale, dopo essere stato chiamato Sahin Cilo e Mazlum Abdi in diverse fasi della propria scalata ai vertici del Pkk,Ypg ed Fds.

Secondo il ministero degli Interni turco, ad appena 23 anni entra nell'entourage del fondatore del Pkk, Abdullah Ocalan, con cui il giovane Kobane e' ritratto in alcune foto scattate nel fiume Eufrate. Fu lo stesso Kobani a dichiarare in un'intervista al New York Times che la scelta di abbracciare la lotta armata del Pkk nasce dalle persecuzioni del regime di Damasco, per mano del quale e' stato piu' volte arrestato sin da giovane eta'. Del leader Ypg si sa che ha frequentato l'universita' di Aleppo, prima di trasferirsi per un periodo di "formazione politica" in Europa(1997-2003), come e' stato lui stesso a definirlo in diverse interviste. In particolare dal 1997 al 1999 e' stato al fianco di Abdullah Ocalan in esilio, trascorrendo con il leader Pkk il periodo precedente l'arresto di quest'ultimo da parte della Turchia. Circostanza confermata dallo stesso Ocalan in sede processuale, quando dichiaro' che la proposta di un cessate il fuoco nel 1998 arrivo' dai "rappresentanti del Pkk in Europa", uno dei quali era proprio Mazlum Kobani.

Il comandante curdo lascia l'Europa nel 2003 e si unisce alla lotta armata del Pkk nel nord Iraq, una circostanza fatta valere da Ankara per definire Kobane un terrorista (con il nome di Sahin Cilo ordino' diversi attacchi ai militari turchi, secondo il ministero degli Interni). Circostanza confermata dallo stesso in un'intervista al New Yorker del 2019, in cui rivendico' il fatto che Pkk e Ypg non sono la medesima organizzazione. Una distinzione mai accettata dalla Turchia, alla base di continue tensioni con la Casa Bianca negli ultimi anni.

Il nome Mazlum Kobani nasce pero' con la guerra in Siria, quando l'autonomia acquisita dai curdi nel nord est e persa pochi giorni fa, rilancia il sogno di uno stato curdo a guida Ypg chiamato Rojava. L'anno di svolta e' il 2014, con la lotta all'Isis, la resistenza della stessa citta' di Kobani, da dove era partito e un'ascesa al fianco delle truppe Usa nella lotta all'Isis, fino a diventare il numero 1 delle Fds, milizie impegnate nella lotta all'Isis a strgrande maggioranza Ypg.

La nascita di Mazlum Kobani e' certificata dalle numerose volte in cui Trump lo citera' e ringraziera', chiamandolo con il nuovo nome di battaglia e lo nominera' nella lettera inviata a Erdogan lo scorso 16 ottobre. Missiva che si disse fosse "finita nel cestino", ma che Erdogan ha assicurato che restituira' a Trump il prossimo 13 novembre. I giornalisti che lo hanno intervistato lo descrivono come "acculturato umile e compassato", una figura calma, quasi contrastante con l'immagine di un capo militare attaccato al fucile, piuttosto ottenuta per abilita' strategiche.Una descrizione in linea con la posizione di Kobane dopo l'annuncio del ritiro delle truppe americane dalla Siria, che ha dato il semaforo verde all'offensiva turca, quando il capo Fds non ha accusato gli Usa di tradimento, ma ha dichiarato di voler continuare a collaborare con il Pentagono.

Terrorista per Ankara per i trascorsi nel Pkk e la vicinanza ad Ocalan, alleato per gli Usa, che ne riconoscono l'importanza nella lotta all'Isis, Kobane potrebbe presto volare negli Usa, dopo che un gruppo di senatori, sia repubblicani che democratici, ha inviato una lettera al dipartimento di stato chiedendo che il capo curdo venga invitato alla Casa Bianca. Inaccettabile per la Turchia, che non riconosce la diferenza tra Ypg e Pkk (quest'ultima riconosciuta come organizzazione terroristica da Usa e Ue), con Ankara che ha gia' preparato una richiesta di estradizione e ricordato che a Ferhat Abdi Sahin non bastera' aver cambiato nome per essere escluso dalla lista rossa dei ricercati."Lo devono arrestare e ce lo devono consegnare", ha detto Erdogan, che a sua volta si rechera' a Washington il prossimo 13 novembre. Una visita che dopo l'intesa Usa-Turchia dello scorso 17 ottobre avrebbe dovuto segnare la fine di un lungo periodo di tensioni tra i due Paesi, rischia cosi' di giungere a un nuovo punto di rottura.