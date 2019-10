Trump, il caso Kievgate può aiutarlo. Raccolta record per le elezioni 2020

Usa 2020: raccolta fondi record per Trump, 125 mln in terzo trimestre

Raccolta di finanziamenti record per la rielezione alla Casa Bianca del presidente Donald Trump nel 2020. La campagna per la sua rielezione e il comitato direttivo del partito repubblicano (Republican National Committee, Rnc) hanno raccolto complessivamente 125 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno e iniziano il mese con oltre 156 milioni in cassa. Dall'inizio dell'anno, il miliardario e il Grand Old Party (Gop) hanno raccolto 308 milioni di dollari di finanziamenti. Nello stesso trimestre del 2011, quando l'ex presidente Barack Obama correva per il secondo mandato, la sua raccolta fondi combinata con quella della Democratic National Committee (Dnc), ammontava circa 70 milioni di dollari.

Trump all'assalto dem, impeachment è "colpo di Stato"

Donald Trump all'assalto dei democratici per l'inchiesta sull'impeachment, preceduto dal segretario di Stato americano Mike Pompeo che dall'Italia ha accusato il partito dell'Asinello di "intimidazione, bullismo e trattamento improprio" di funzionari pubblici.

E' COLPO DI STATO, DICE TRUMP

"Sono arrivato alla conclusione che quello che sta avvenendo non sia un impeachment. E' un colpo di Stato", ha tuonato il presidente via Twitter. L'obiettivo è "togliere al popolo il potere, il suo voto, le sue libertà, il Secondo emendamento, la religione, i militari, il Muro di frontiera e i diritti dati da Dio come cittadini degli Stati Uniti d'America", ha insistito Trump, dopo che Pompeo aveva dichiarato di voler impedire la deposizione alla Camera dei 5 dipendenti o ex dipendenti del suo dicastero che hanno ricevuto il mandato di comparizione nell'ambito dell'inchiesta sull'Ucraina-gate. Trump ha fatto pressioni sul suo omologo di Kiev, Volodymyr Zelenskij, per danneggiare la corsa alla Casa Bianca del democratico Joe Biden durante una telefonata, lo scorso luglio, alla quale avrebbe partecipato anche Pompeo.

LE ACCUSE DI POMPEO AI DEM, "INTIMIDAZIONE E BULLISMO"

"Lasciatemi essere chiaro: non tollererò queste tattiche e userò tutti i mezzi a mia disposizione per evitare e denunciare ogni tentativo di intimidire i professionisti zelanti che sono orgoglioso di guidare e con cui sono orgoglioso di prestare servizio al dipartimento di Stato", ha twittato il capo della diplomazia Usa al quale, a sua volta, è stato ordinato di consegnare la documentazione relativa all'Ucraina. Altrettanto dura la replica dei dem a Pompeo, accusato di proteggere se stesso: "Ogni tentativo di intimidire testimoni o impedire loro di parlare al Congresso è illegale e costituirà prova di intralcio della giustizia".

EX INVIATO USA IN UCRAINA VOLKER PRIMO TESTIMONE IMPEACHMENT

Il primo testimone dell'inchiesta sull'impeachment sarà oggi l'ex inviato Usa in Ucraina, Kurt Volker, fresco di dimissioni, perché ha deciso di rispettare l'ordine dei deputati dem a deporre. Sarebbe stato Volker a mettere in contatto il legale personale di Trump, Rudy Giuliani, e Zelenskij. Anche all'ex sindaco di New York è stato ordinato di consegnare documentazione relativa all'Ucraina ma ha già fatto sapere che potrebbe sfidare il mandato ricorrendo al privilegio esecutivo avvocato-cliente. E' invece slittata da oggi al prossimo 11 ottobre l'audizione alla Camera dell'ex ambasciatore in Ucraina Marie Yovanovitch, davanti alla commissione Intelligence. Intanto, secondo quanto riporato dai media Usa, l'ispettore generale del dipartimento di Stato, una sorta di garante indipendente, Steve Linick, ha chiesto un incontro "urgente" sull'Ucraina con rappresentanze bipartisan delle commissioni del Congresso. La mossa è stata definita "inusuale e criptica".

Trump: Nyt,ha proposto di sparare ai migranti alle gambe

Ha suggerito di sparare ai migranti alla gambe il presidente Donald Trump lo scorso marzo durante un meeting nello Studio Ovale. Lo sostiene il New York Times, spiegando che lo hanno riferito fonti della Casa Bianca presenti alla riunione. L'articolo si basa sul libro in uscita il prossimo 8 ottobre firmato da due giornalisti, Mike Shear e Julie Hirschfield Davis, e intitolato "Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration", ovvero "Guerre di frontiera: dentro l'assalto di Trump all'immigrazione". "Privatamente - scrive il Nyt - il presidente ha spesso parlato di fortificare il muro al confine con un fossato pieno di acqua e riempito di serpenti e coccodrilli", proprio come i castelli nel Medioevo. Avrebbe anche voluto dotare il muro di reti elettrificate ma sono vietate dalla legge come gli hanno fatto notare i suoi advisor, sempre durante l'incontro di marzo, così come sarebbe stato illegale sparare ai migranti alle gambe "per rallentarli" mentre cercano di attraversare il confine tra il Messico e gli Stati Uniti.