Trump il pacifista: incontra Kim e Rouhani. E vuole l'accordo con la Cina

Trump pronto a incontrare Kim per ripresa negoziati nucleare

Il presidente Donald Trump vorrebbe incontrare il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, entro l'anno, per riprendere i negoziati sulla denuclearizzazione. Lo ha detto rispondendo ai cronisti prima di lasciare la Casa Bianca, diretto a Baltimora dove terrà un discorso in concomitanza con il terzo dibattito tra i candidati democratici alla presidenza. Pyongyang ha fatto sapere che vorrebbe riprendere i negoziati con Washington alla fine del mese, quasi lasciando intende che l'uscita di scena dell'ex advisor per la sicurezza nazionale di Trump, John Bolton, potrebbe rivitalizzare i colloqui. Trump e Kim si sono già incontrati tre volte dallo storico primo faccia a faccia del giugno del 2018 ma i negoziati sono in stallo e la Corea del Nord ha recentemente ripreso test missilistici.

Iran: Trump, leadership Teheran "vuole incontro" con Usa

Non solo. La leadership iraniana "vuole incontrarci" ha detto Donald Trump lasciando la Casa Bianca diretto a Baltimora dove terrà un comizio in concomitanza con il terzo dibattito tra i candidati democratici alla presidenza. "Posso dirvì che l'Iran vuole incontrarci", ha detto Trump dopo aver già manifestato, nei giorni scorsi la disponibilitàad incontrare il presidente Hassan Rouhani a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. Per ora Teheran non ha mostrato aperture. "Gli americani devono capire che la bellicosità e lo scontro che non lavorano a loro favore... devono essere accantonati", ha tuonato ieri Rouhani.

Dazi: Trump non esclude intesa ad interim con Cina

Il presidente Donald Trump non ha poi escluso un'intesa ad interim con la Cina per porre fine alla guerra dei dazi, come ipotizzato da alcuni osservatori dopo il rinvio di due settimane degli aumenti tariffari che sarebbero dovuti scattare il prossimo primo ottobre. Trump, interpellato mentre lasciava la Casa Bianca diretto a Baltimora, ha però tenuto a precisare che preferirebbe un'intesa più ampia. "Preferirei siglare un'intesa complessiva", ha dichiarato il presidente. "Se dobbiamo fare un accordo facciamolo - ha insistito - vedo molti analisti che parlano di un accordo provvisorio, cioè a dire relativo ad alcune questione, prima quelle più facili... è qualcosa che valuteremo" ma "per ora stiamo andando bene".