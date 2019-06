Iran, Venezuela, Siria, Corea... Trump? Ora per gli Usa è troppo pacifista

C'è chi ha vinto il Nobel per la Pace nemmno un anno dopo il suo insediamento alla Casa Bianca e chi invece aveva suscitato timori da guerra nucleare ancora prima di metterci piede. Eppure, ora Donald Trump inizia a entrare nel mirino del sempre fiorente e bipartisan partito interventista statunitense. Già, perché al momento il presidente degli Usa ha dato poche soddisfazioni ai guerrafondai ben presenti all'interno e all'esterno della sua amministrazione.

Nel 2016 il mondo sembrava sull'orlo della crisi nucleare con la Corea del Nord. Ora il problema persiste, anzi per diversi analisti la situazione non si è spostata di un millimetro rispetto a tre anni fa, ma Trump può sostenere di aver quantomeno congelato la crisi evitando una pericolosa escalation con i due summit con Kim Jong un a Singapore e ad Hanoi in Vietnam, in attesa di un probabile terzo incontro.

In Venezuela sembrava tutto pronto per un intervento militare di Washington per risoolvere la contesta tra governo e opposizione a favore dell'autoproclamato presidente Guaidò e a discapito del capo del regime chavista Maduro. E invece Trump ha resistito alle pressioni del super falco John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale, che dal primo momento spinge per un intervento diretto. E invece Trump ha preferito proseguire sulla linea delle sanzioni, provando a soffocare il regime.

Anche in Medio Oriente Trump ha dato poco ascolto ai falchi. In Siria non è andato oltre un'azione dimostrativa ma poi si è sostanzialmente disinteressato della Siria lasciando Assad al suo posto e consentendo a Russia, Turchia e Iran di decidere le sorti di un paese martoriato. Non solo. In Afghanistan ha paventato un graduale ririto accompagnato da un trattato di pace con i talebani. Un pezzo di carta che sarebbe visto come il fujmo dagli occhi non solo da Bolton ma anche dai tanti repubblicani che avveano lanciato l'"impresa" medio orientale nel 2001 dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Persino in Yemen, guerra in corso dal 2015 molto "cara" ai grandi alleati sauditi impegnati a combattere i ribelli houthi, Trump non ha voluto impegnarsi in prima persona.

Resta un solo fronte militare aperto, il più pericoloso: l'Iran. Non un paese come gli altri, per dimensioni, rilevanza e importanza strategica. Trump si è circondato dall'inizio di falchi anti Teheran, da Bolton a Pompeo passando per Mattis (il quale nel frattempo ha lasciato la sua poltrona). Se si sommano le promesse fatte negli ultimi anni a Israele e Arabia Saudita si capisce perché ora l'approccio da gambler di Trump, stracciare un accordo e minacciare conseguenze per ottenere un accordo migliore, possa stavolta non funzionare.

Per ora il presidente resiste, annullando un attacco a tre obiettivi iraniani dieci minuti prima del bottone verde definitivo. Ma per quanto? Vero che Trump ambirebbe anche lui alla candidatura al Nobel per la Pace, che come suggerito negli scorsi mesi arriverebbe grazie all'intercessione dell'amico giapponese Abe Shinzo, ma è ancor più vero che il pressing sull'inquilino della Casa Bianca si fa sempre più forte. Probabile che Trump voglia aspettare il G20 e provare a strozzare il regime khomeinista con le sanzioni economiche, ma resta da capire se sarà in grado di farlo.

@LorenzoLamperti