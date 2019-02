Trump-Kim, vertice flop: no accordo.Gli Usa: "Corea voleva stop alle sanzioni"

USA-COREA DEL NORD, FINITO PRIMA DEL PREVISTO IL VERTICE TRUMP/KIM

E' finito prima del previsto il vertice tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Dopo l'iniziale sfoggio di ottimismo da parte dei due leader sull'esito dei negoziati, improvvisamente la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha fatto sapere che Trump sarebbe tornato nel suo hotel, quindi senza pranzare con Kim, e che la sua conferenza stampa e' stata anticipata di due ore.

NESSUN ACCORDO TRA TRUMP E KIM

"Non è stato raggiunto alcun accordo" ad Hanoi tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo ha detto la Casa Bianca. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabbe Sanders, ha assicurato che i due leader hanno avuto "incontri molto buoni e costruttivi". Kim e Trump hanno discusso di vari modi per avanzare nella denuclearizzazione e nell'avanzamento economico della Corea del Nord. "Non è stato raggiunto alcun accordo in questo momento, ma i rispettivi team prevedono di incontrarsi in futuro". Lo ha scritto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in una nota diffusa dopo l'improvvisa chiusura anticipata del vertice fra Donald Trump e Kim Sung Un.

NESSUNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA, ANCHE SE KIM AVEVA APERTO ALLA DENUCLEARIZZAZIONE

Saltata dunque anche la firma di una dichiarazione finale congiunta. Eppure Kim, per la prima volta rispondendo alle domande della stampa estera, si era detto pronto a denuclearizzare e felice di ospitare un'eventuale rappresentanza diplomatica Usa a Pyongyang. Trump aveva promesso risultati "epocali" pur segnalando di non avere fretta sul fronte delle denuclearizzazione. "La velocità non è importante per me. Apprezzo che non ci siano stati test di missili nucleari", ha affermato il presidente Usa. E' dalla fine del 2017 che Kim non conduce test atomici. "Quello che conta e' fare l'accordo giusto", ha rimarcato il miliardario, indicando di aver abbassato l'asticella delle pretese sulla tempistica della denuclearizzazione della Corea del Nord ma promettendo comunque un'intesa "molto speciale". Il tete-a-tete, solo con gli interpreti, è durato una mezz'ora. La riunione è stata poi allargata agli advisor. La programmata chiacchierata a bordo piscina tra Trump e Kim, entrambi in completo giacca, e' stata spostata all'interno del lussuoso hotel Metropole per il caldo (23 gradi) e soprattutto per l'umidita' al 93%. "Tra noi il rapporto e' molto forte e quando si ha una buona relazione possono succedere molte cose buone", ha sottolineato il 72enne presidente. "Ritengo, d'intuito, che possiamo produrre buoni risultati", ha concordato il 35enne Kim. Ma qualcosa non ha funzionato. Dopo la colazione di lavoro era prevista la firma di un accordo congiunto. La Casa Bianca aveva fatto sapere che la dichiarazione finale avrebbe potuto sancire formalmente la fine della guerra coreana del 1950-1953, mai proclamata formalmente (vige ancora un armistizio). Trump e Kim hanno invece entrambi gia' lasciato l'hotel del vertice. Obiettivo rinviato più in là, con il vertice che delude le aspettative.