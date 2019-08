Trump: "La Wto favorisce Cina e India. Usa pronti a ritirarsi"

USA: TRUMP, 'SE NECESSARIO LASCEREMO WTO, CI FREGANO DA ANNI'

Donald Trump parte di nuovo all'attacco dell'Organizzazione mondiale del Commercio affermando di essere pronto a ritirare gli Stati Uniti dal WTO se non cambierà il trattamento penalizzante per Washington. "Usciremo se dovremo farlo - ha detto il presidente parlando ai lavoratori di un impianto chimico in Pennsylvania - noi sappiamo che ci fregano da anni e questo non succederà più".

Trump ha criticato poi le regole dell'organismo internazionale del commercio che favorirebbero i paesi come "la Cina, l'India ed altri Paesi, considerati nazioni in via di sviluppo. Va bene, ma ora si sono sviluppate ed hanno enormi benefici - ha aggiunto - noi non permetteremo che questo continui".