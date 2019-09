Trump e le pressioni sull'ucraino Zelensky: "Indagate il figlio di Biden"

Trump chiese a Kiev "8 volte" di indagare sul figlio di Biden

Donald Trump avrebbe insistito con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinche' indagasse sul figlio dell'ex vice presidente Joe Biden, Hunter, con l'obiettivo di ostacolare la sua corsa alla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal, precisando che Trump, durante una telefonata lo scorso luglio, ha chiesto a Zelensky "circa otto volte di lavorare con il suo legale personale Rudy Giulianio sull'inchiesta". La notizia segue la rivelazione del Washington Post sul fatto che uno 007 Usa avrebbe formalmente denunciato promesse allarmanti da parte di Trump ad un leader straniero e che la vicenda riguardava l'Ucraina. Una vicenda che potrebbe creare più di qualche grattacapo a Trump, allo stesso tempo rilanciando la candidatura di Biden al momento impegnato in una complicata corsa alle primarie democratiche dove secondo i sondaggi è in testa ma senza entusiasmare.

Usa: Trump, "ridicola" la storia dell'informatore

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nega con forza di aver commesso qualsivoglia tipo di illecito nella vicenda della telefonata con un misterioso leader straniero. A detta di Trump, la denuncia da parte di un whistleblower su una presunta conversazione telefonica in cui il capo della Casa Bianca avrebbe fatto delle "promesse" sarebbe semplicemente "ridicola". A quanto aveva scritto il Washington Post, sarebbe stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il destinatario della telefonata che avrebbe allarmato un funzionario dell'intelligence americana tanto da indurlo a presentare denuncia. L'ispettore generale della Intelligence Community Michael Atkinson, al quale la denuncia era stata presentata oltre un mese fa, ha riferito della vicenda alla Commissione intelligenza della Camera, in una audizione a porte chiuse. Da parte sua, Trump parlando con i giornalisti ha definito "di parte" il misterioso whistleblower. "Posso dire che e' stata una conversazione totalmente appropriata", ha aggiunto il presidente. Rispondendo alla domanda se nella telefonata abbia parlato di Joe Biden, l'inquilino della Casa Bianca ha affermato che "non importa di cosa ho discusso. Di certo qualcuno dovrebbe occuparsi di Joe Biden. Ma le fake news non guardano alle cose che riguardano Joe Biden, perche' e' un democratico". Peraltro, il presidente ucraino Zelensky incontrera' Trump la prossima settimana a New York: si tratta del primo incontro tra i due presidenti. Il capo di Stato ucraino Zelensky sara' negli Usa per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Trump: Biden,pressioni su Kiev contro di me? Abuso di potere "ripugnante"

"Se queste notizie sono vere, allora non c'e' davvero limite rispetto alla volonta' del presidente di abusare del suo potere e del Paese". Cosi' l'ex vice presidente Joe Biden, in una nota, commentando le notizie di stampa sul fatto che Donald Trump, durante una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli avrebbe chiesto "8 volta" di indagare sul figlio di Biden, Hunter, per cercare di screditare la corsa alla Casa Bianca dell'ex numero due di Barack Obama. "Questo comportamento e' particolarmente ripugnante - ha attaccato Biden - perche' sfrutta la politica estera di un paese e mina la nostra sicurezza nazionale per fini politici". Per Biden, "come minimo", Trump dovrebbe divulgare la trascrizione della telefonata in questione.