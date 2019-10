Trump: Pentagono pronto a collaborare col Congresso su impeachment

Trump: Pentagono "pronto a collaborare con Congresso" su impeachment

Il Pentagono collaborera' con il Congresso per l'inchiesta sull'impeachment al presidente degli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario alla Difesa, Mark Esper, parlando alla rete americana Cbs, segnando un apparente strappo rispetto alla posizione di Donald Trump, che ha rifiutato di collaborare a un'inchiesta ritenuta "illegittima". "Faremo tutto cio' che e' nelle nostre possibilita' - ha detto Esper - per rispondere alle richieste del Congresso". Ma in un'altra intervista, alla Fox, Esper ha ammesso la possibilita' che Trump possa ostacolare la collaborazione del Pentagono.

Ai vertici della Difesa le commissioni chiederanno informazioni riguardo all'ipotesi che Trump avesse congelato aiuti militari destinati all'Ucraina, per usarli come "merce di scambio" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, se questi avesse promesso di mettere sotto inchiesta Joe Biden e il figlio, Hunter, quest'ultimo legato a un'azienda del gas ucraina entrata e uscita velocemente da un'indagine per corruzione. Tre commissioni d'inchiesta del Congresso hanno inviato una convocazione ufficiale a Esper per il 7 ottobre, dandogli tempo fino a martedi' 15 ottobre per presentarsi. La sua assenza, e' stato avvertito, diventerebbe prova di ostruzione alla giustizia, reato considerato tra i piu' gravi.