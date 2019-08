Trump, svolta sulla Russia: ok a Macron: "Putin torni al G8". Mossa anti Cina

G7: Trump proporra' di invitare la Russia a summit 2020

Nella loro conversazione telefonica di ieri, "il presidente Usa, Donald Trump, e l'omologo francese, Emmanuel Macron, hanno concordato di invitare la Russia al G7 del prossimo anno". Lo rivela la giornalista della Cnn Kylie Atwood, su Twitter, facendo riferimento a "funzionari di alto livello dell'amministrazione" americana. A suo dire, "Trump dovrebbe sollevare la questione con i leader mondiali al G7" del fine settimana a Biarritz, in Francia. "Sarebbe appropriato che la Russia tornasse a riunirsi al G7, per dare vita di nuovo al G8", ha dichiarato ieri Trump, parlando alla Casa Bianca con i giornalisti. E' stata l'occupazione russa della Crimea, la penisola ucraina sul Mar Nero, a provocare nel 2014 l'esclusione di Mosca dal G8, innescando la spirale di sanzioni e contro-sanzioni.

La mossa di Trump per provare a spezzare l'asse Russia-Cina

Macron ha incontrato, questa settimana, il leader del Cremlino nella residenza estiva di Fort de Bregancon. In questa occasione, il capo dell'Eliseo ha auspicato un riavvicinamento tra Russia ed Unione europea e ha legato il rientro di Mosca nel G8 alla soluzione del dossier ucraino. Dal canto suo, Putin ha detto che non rifiuterebbe un ipotetico invito da parte dei G7, perche' "qualsiasi contatto, in qualsiasi formato, con i nostri partner e' utile". A quanto riferito da Atwood, la telefonata tra Trump e Macron "era pianificata per discutere, in modo generale, dell'imminente G7". "E' stato Macron", ha twittato la reporter, "a proporre d'invitare la Russia al summit il prossimo anno e Trump ha concordato, a quanto ha dichiarato la fonte". A ospitare il G7, nel 2020, saranno gli Stati Uniti. E la mossa arriva anche per arginare la Cina, con il possibile riavvicinamento tra Washington e Mosca utile per provare a spezzare l'alleanza a Est che spaventa l'Occidente.

G7: PRESIDENTE COMMISSIONE ESTERI RUSSIA, 'NOSTRO RITORNO LEGITTIMA SANZIONI'

Un eventuale ritorno della RUSSIA nel G8, formato dal quale è stata sospesa cinque anni fa a causa della crisi ucraina, sarebbe di fatto una legittimazione delle sanzioni adottate contro Mosca e questo per Mosca "non può essere accettabile". Così il presidente della commissione Esteri della camera alta del Parlamento russo, Kostantin Kosachev, ha commentato le parole pronunciate ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui sarebbe "più appropriato" se la Russia rientrasse nel gruppo dei Paesi più industrializzati del mondo. "Dal momento che la Russia è sotto sanzioni da parte dei Paesi del G7 - scrive sulla sua pagina Facebook - un ipotetico ritorno del nostro Paese in questo formato nelle attuali circostanze significherebbe un deliberato riconoscimento dell'ineguaglianza dei diritti e delle opportunità dei partecipanti". E anche nel caso in cui le sanzioni venissero revocate, ha sottolineato Kosachev, Mosca non potrebbe tornare al formato "sette contro uno": ci sono altre economie emergenti, come Cina e India, che dovrebbero entrare nel gruppo. Due giorni fa, anche il presidente francese Emmanuel Macron, dopo l'incontro con Putin, aveva evocato la possibilità di un ritorno della RUSSIA nel G8, collegandolo ad "una soluzione della questione ucraina". Ed il presidente russo aveva sostenuto che Mosca "non rifiuterebbe" il rientro. Il prossimo vertice del G7 è in programma da sabato a lunedì a Biarritz sotto presidenza francese.