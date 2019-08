Trump torna a fare la voce grossa con la Cina. "Huawei vuole Biden presidente"

Trump torna ad attaccare la Cina: "Pechino deve pagare i dazi doganali"

"La Cina deve pagare i dazi doganali". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, durante un comizio a Cincinnati, in Ohio. "Per 20 anni i cinesi hanno portato via al nostro Paese miliardi di dollari, è arrivato il momento di fermare questa pratica. Abbiamo perso centinaia di migliaia di miliardi per colpa della Cina, il presidente Xi è un grande amico e questo lo capisce", ha aggiunto Trump.

Trump: "Huawei vuole Biden presidente per controllare nostro Paese"

"Credo che Huawei stia pregando per vedere un nuovo presidente e cercheranno di controllare gli Usa come hanno fatto in passato. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, ribadendo che "la proprietà intellettuale va difesa" e lanciando un nuovo attacco all'ex vice presidente Joe Biden. Huawei "vuole presidente Biden addormentato che non sa più cosa sta facendo", ha detto prendendo in giro il candidato dem alla Casa Bianca: "Gli chiedono di firmare qualsiasi cosa e lui firma".

Borse asiatiche: Shangai e Hong Kong giù dopo annuncio Trump su dazi

E le conseguenze del nuovo attacco di Trump si fa sentire anche sui mercati. Dopo il crollo del petrolio di ieri a Wall Street, oggi borse asiatiche in netto calo dopo la minaccia di Donald Trump di imporre nuovi dazi sui prodotti cinesi. A Hong Kong l'indice composito Hang Seng cede in apertura il 2,32% a 26.927,14 punti. La Borsa di Shanghai perde l'1,63% a 2.861,33 punti, mentre quella di Shenzhen è scesa del 2,18% a 1.528,97 punti. A Tokyo il Nikkei ha aperto in calo dell'1.94% a 21.122,43 punti.

Petrolio: prezzo in rialzo dopo mossa Trump

Il prezzi del petrolio è in rialzo dopo che Donald ​Trump ha annunciato nuove tariffe sulle importazioni dalla Cina. Washington ha tassato al 10% altri prodotti cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari dal primo settembre. Sul mercato asiatico i future sul Light crude Wti avanza di 96 cent a 54,91 dollari e quelli sul Brent crescono di 1,35 dollari a 61,85 dollari al barile.