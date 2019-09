Trump Ucraina, lo scandalo s'allarga. Bloccò aiuti prima del pressing su Biden

Usa: Trump bloccò aiuti a Ucraina prima della telefonata

Il presidente americano, Donald Trump, ordinò al suo capo di gabinetto ad interim, Mick Mulvaney, di bloccare 391 milioni di dollari in aiuti militari per l'Ucraina almeno una settimana prima di una telefonata in cui si dice che Trump abbia fatto pressioni sul presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per indagare sul figlio dell'ex vice presidente Joe Biden. Lo riferisce il Washington Post che cita come fonte tre alti funzionari dell'amministrazione.

I funzionari dell'Ufficio di gestione e bilancio hanno trasmesso l'ordine di Trump al Dipartimento di Stato e al Pentagono durante una riunione a metà luglio. Nella spiegazione ufficiale, il presidente citava delle "preoccupazioni" spiegando di voler approfondire se i fondi dovessero essere erogati. L'ordine di Trump di trattenere gli aiuti all'Ucraina una settimana prima della sua telefonata del 25 luglio con il presidente Zelensky susciterà probabilmente - scrive il Washington Post - dubbi sulle motivazioni dietro la sua decisione, alimentando i sospetti che il presidente abbia cercato di sfruttare gli aiuti approvati dal Congresso come leva per chiedere a Kiev di danneggiare il suo rivale politico.