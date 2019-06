Trump-Xi, una telefonata rilancia l'accordo. E la Cina "mette sul tavolo" Kim

TELEFONATA TRUMP-XI RILANCIA LE SPERANZE DI UN ACCORDO SUI DAZI

I presidenti di Cina e Stati Uniti, Donald Trump e Xi Jinping, si incontreranno al prossimo vertice dei Paesi del G20, in Giappone, e si preparano a riprendere i colloqui sulla disputa tariffaria che divide i due Paesi. Un incontro che fa sperare in una tregua nella guerra commerciale tra le due maggiori economie al mondo. Trump e Xi si sono parlati al telefono, per la prima volta dopo la rottura dei colloqui sul commercio, il mese scorso, e la ripresa dell'escalation tariffaria. Trump ha detto di aver avuto una conversazione "molto buona" con Xi e che avra' "un incontro esteso" con il presidente cinese nel quadro del G20. Allo stesso tempo ha avvertito che con la Cina ci sarà "un buon accordo oppure nessun accordo".

Da parte loro, i giornali di Pechino spiegano come il presidente cinese abbia dichiarato di essere pronto a incontrare Trump a Osaka per scambiare opinioni su questioni fondamentali. Sui temi economici e commerciali, ha sottolineato Xi, le due parti dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso il dialogo su un piano di parita'. Xi ha poi aggiunto che la Cina spera che la parte statunitense possa trattare le imprese cinesi in maniera equa e che è d'accordo che i team commerciali dei due paesi mantengano i contatti su come risolvere la controversia.

LA CINA METTE SUL TAVOLO ANCHE LA CARTA DELLA COREA DEL NORD

E sul tavolo delle trattative la Cina potrebbe avere una nuova carta da giocare, quella della Corea del Nord. Per giovedì 20 e venerdì 21 giugno è infatti previsto il primo storico viaggio di Xi a Pyongyang, dove incontrerà Kim Jong un. Un incontro anticipato da un importante e significativo editoriale scritto dallo stesso presidente cinese e pubblicato sul quotidiano del regime coreano.

La Cina sostiene la "direzione corretta" impressa dalla Corea del Nord di risolvere politicamente le questioni della penisola coreana, e promette di "contribuire attivamente alla pace, alla prosperita', allo sviluppo e alla prosperita' nella regione, rafforzando la comunicazione e il coordinamento con la Repubblica Democratica di Corea", il nome ufficiale del Paese. E' quello che scrive il presidente cinese in un editoriale pubblicato dal Rodong Sinmun, il maggiore quotidiano nord-coreano, alla vigilia della visita di due giorni in Corea del Nord. Nell'editoriale, il presidente cinese non menziona le sanzioni a cui è sottoposto il regime di Kim Jong-un per i suoi programmi missilistico e nucleare, o lo stallo nei colloqui con gli Stati Uniti, dopo il fallito summit di Hanoi tra Kim e il presidente Usa, Trump, che lo stesso Xi incontrerà nei prossimi giorni a Osaka, in Giappone, a margine del vertice del G20. Xi, invece, sottolinea l'importanza di "rafforzare la nostra comunicazione strategica" e il sostegno cinese alla "costruzione socialista" dell'economia nord-coreana.

La visita di Xi nel Paese giunge dopo quattro incontri in Cina con il leader nord-coreano, ed è la prima di un capo di Stato cinese da otre un decennio: l'ultima volta fu nel 2005, quando il suo predecessore, Hu Jintao, venne ricevuto dall'allora leader nord-coreano, Kim Jong-il, padre dell'attuale dittatore.