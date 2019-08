Turchia, Erdogan aumenta la presenza militare in Qatar

Turchia: Erdogan inaugurerà nuova base militare in Qatar

Aumenta la presenza militare turca in Qatar. In base a quanto riporta il quotidiano turco Hurriyet, il presidente, Recep Tayyip Erdogan, inaugurerà il prossimo autunno una nuova base militare turca, che sorgerà vicino alla base militare turco-qatariota Tariq ibn Ziyad. In questa base è presente dal 2015 un contingente turco, che dal 2017 opera sotto il comando della “Qatar-Turkey combined joint Force”.

Una mossa che porterà, sempre secondo Hurriyet, a un notevole incremento nel numero dei soldati turchi nel Golfo Persico, dove i soldati qatariori e turchi hanno già dato vita a numerose esercitazioni congiunte, contribuendo allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.

Dato significativo rispetto alla presenza turca nell’area è quello che vede il Qatar al terzo posto al mondo per riserve di gas naturale. La presenza turca ha un peso se si considerano anche le crisi politiche nella regione del Golfo, l’ultima delle quali, nel giugno 2017, vide Arabia Saudita, Emirati, Bahrein ed Egitto imporre un embargo al Qatar. Un embargo per porre fine al quale, il gruppo di Paesi guidato da Riad, pose tredici condizioni, tra cui anche la fine della cooperazione militare tra Ankara e Doha.