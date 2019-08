Turchia, Erdogan rimuove tre sindaci filo curdi nel sud est

Turchia: rimossi tre sindaci filo-curdi nel sud-est

La Turchia ha rimosso tre i sindaci legati a partiti filo-curdi delle città sud-orientali di Diyarbakir, Van e Mardin per indagini sul terrorismo, nominando al loro posto i governatori statali delle province. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno. I tre sindaci sono stati accusati di vari crimini tra cui l'appartenenza a un'organizzazione terroristica e la diffusione della propaganda terroristica. Nel 2016 la Turchia ha licenziato decine di sindaci nel sud-est curdo per sospetti legami con il gruppo militante del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ritenuto illegale, sostituendoli con amministratori statali. Prima delle elezioni locali di marzo, il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva avvertito che i sindaci del Partito Democratico dei Popoli (Hdp) filo curdo sarebbero potuti essere nuovamente licenziati se, come i loro predecessori, avessero avuto legami con i militanti.

A fare le spese del commissariamento sono i sindaci neo eletti o confermati lo scorso 31 marzo nelle file del partito filo curdo Hdp, Adnan Selcuk Mizrakli (Diyarbakir), Bedia Ozgokce (Van) e Ahmet Turk (Mardin). Quest'ultimo, un veterano della causa curda, detenuto per brevi periodi nel 2017 anni nonostante l'età avanzata, riconfermato a marzo con un plebiscito, subisce la seconda sospensione dall'incarico."E' un provvedimento che calpesta la volontà popolare. Qualcuno ha il coraggio di chiamarla democrazia. La verità è che siamo in un momento in cui si calpesta il diritto e trionfa l'ingiustizia", ha dichiarato Turk a un'emittente locale. Secondo il ministero degli esteri turco i comuni di Diyarbakir, Van e Mardin sarebbero divenuti "centri logistici" per militanti dell'organizzazione separatista curda del Pkk, che avrebbero ricevuto "supporto logistico ed economico".