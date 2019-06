Turchia, Istanbul torna al voto per il sindaco. Partita decisiva per Erdogan

TURCHIA: REPLAY DEL VOTO A ISTANBUL, OPPOSIZIONE SFIDA ERDOGAN

In un clima avvelenato dalle polemiche domani Istanbul torna al voto per eleggere il sindaco dei prossimi cinque anni. L'opposizione, guidata dal candidato del Chp, Ekrem Imamoglu, che i sondaggi indicano in vantaggio, punta a confermare la vittoria annullata per irregolarità dalla Commissione elettorale suprema (Ysk). Sulla sua strada l'ex premier ed ex presidente del Parlamento turco Binali Yildirim, candidato dell'Akp di Erdogan, sconfitto per un pugno di voti il 31 marzo. La decisione presa il 6 maggio dalla Ysk, che ha riscontrato discrepanze tra gli elettori registrati e il numero dei voti espressi e irregolarità nella scelta dei presidenti di seggio, ha riportato i due candidati ai blocchi di partenza trasformando il voto di domani nell'ennesimo sondaggio sul presidente. Erdogan, come spesso accade alla vigilia di importanti votazioni, ha esasperato i toni. Prima ha lasciato intendere che Imamoglu sia legato al predicatore islamico Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara la mente del tentato golpe del 15 luglio del 2016. Poi, pochi giorni dopo la morte di Mohamed Morsi, lo ha paragonato al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, uno dei suoi principali 'nemici' e che Erdogan ha accusato per la morte del suo predecessore.

La risposta di Imamoglu non si è fatta attendere. Il candidato del Chp ha invitato il 'Sultano' ad "occuparsi dei problemi della Turchia" invece di fare campagna elettorale per le elezioni. "Mi chiamo Ekrem Imamoglu. Gli elettori conoscono molto bene il mio nome", ha aggiunto alludendo alla vittoria del 31 marzo poi annullata. La secondo campagna elettorale è stata caratterizzata dal dibattito televisivo tra Yildirim e Imamoglu che il 16 giugno si sono sfidati in diretta davanti a milioni di elettori. Non si era mai tenuto un dibattito tv da quando l'Akp aveva vinto per la prima volta 17 anni fa le elezioni per il sindaco di ISTANBUL. Durante il dibattito, moderato dal giornalista Ismail Kucukkaya, Yildirim ha sottolineato che l'Akp aveva proposto un nuovo riconteggio escludendo i voti nulli e non una nuova elezione, incontrando il no secco dell'opposizione. "Se il mio voto è stato conteggiato per il Chp o un altro candidato, è stato rubato", ha affermato l'ex premier.

Da parte sua, Imamoglu ha respinto le accuse e ha chiesto agli elettori di recarsi alle urne in massa evidenziando come quella di Istanbul non è solo un'elezione locale, ma una "lotta per la democrazia". La campagna elettorale è stata caratterizzata anche dalle divisioni tra i curdi. Il partito filo-curdo Hdp, attraverso il suo leader Salahettin Demirtas, in carcere dal 2016 con l'accusa di terrorismo, ha annunciato il suo endorsement a favore di Imamoglu. Una posizione contestata dal leader del Pkk, Abdullah Ocalan, che ha chiesto ai curdi di restare neutrali. L'Hdp, tuttavia, ha confermato il sostegno al candidato del Chp. A surriscaldare ulteriormente il clima politico ci ha pensato l'agenzia Moody's che circa una settimana fa ha deciso di declassare il rating di credito della Turchia da Ba3 a B1 e ha mantenuto un outlook negativo, lamentando il crescente rischio di una crisi della bilancia dei pagamenti e un default del governo. Secondo Moody's, il voto di domani "crea un potenziale di disordini politici" che potrebbe innescare un ulteriore declino del valore della Lira turca e il progressivo indebolimento delle riserve di valuta estera.