Turchia in Ue? L'ideologo della Lega sovranista Sofo:"Europa già troppo larga"

Turchia in Unione europea? La relazione del dimissionario ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sta facendo discutere per la sua posizione sull'allargamento dell'Ue. La Lega è sempre stata contraria all'adesione di Ankara. Affaritaliani.it ha intervistato in merito Vincenzo Sofo, fondatore del think tank Il Talebano e ideologo della svolta sovranista della Lega di Matteo Salvini, che qualche tempo fa aveva incontrato in Italia Oktar Babuna (a sua volta intervistato nell'ottobre del 2017 da Affaritaliani.it), seguace del predicatore turco Adnan Oktar, considerato vicino al presidente turco Erdogan.

Vincenzo Sofo, è giusto o sbagliato auspicare l'ingresso della Turchia nell'Unione europea?

Sbagliato. Un conto è il lavoro culturale che portiamo avanti con il Talebano, realizzato per rompere gli schemi e per capire in prospettiva i possibili punti di incontro anche quando si parla di Islam, un altro conto sono la politica e i processi politici. Dal mio punto di vista il problema è semmai l'opposto, cioè che l'Europa è troppo allargata. L'Ue è oggi un'unione monetaria priva di un'unione politica. La moneta doveva essere uno strumento per dotarsi di una struttura politica, purtroppo così non è stato. A questa Ue manca un'affinità di carattere culturale e un carattere identitario che può rendere l'Europa una comunità. Lo stesso Salvini ha giustamente parlato della distinzione tra Ue e comunità europea. Per essere comunità l'Ue deve trovare affinità culturale e unione di intenti. Bisogna realizzare questo processo prima di allargare all'esterno facilitando la proliferazione di disomogeneità già fin troppo presenti all'interno. Abbiamo già problemi con la Francia, figurarsi con la Turchia.

Dunque con la Turchia è possibile avere un dialogo sul piano culturale ma senza favorirne politicamente l'adesione all'Ue?

Esatto. I rapporti culturali e non vanno costruiti con tutte le potenze straniere, comprese Turchia, Russia e Cina. Il dialogo culturale però funziona se sono in due a voler parlare e non una parte sola.

Su che cosa dovrebbe concentrarsi oggi l'Europa?

Deve affrontare di petto i grandi problemi di tenuta interna. Bisogna far tornare l'Ue uno spazio comune e non solo di influenza tedesca. I vantaggi e i benefici vanno distribuiti tra tutti, altrimenti si creano sottogruppi interni come già sta accadendo tra Visegrad, la Lega Anseatica e più di recente con il trattato di Aquisgrana. Prima di guardare all'esterno dobbiamo risolvere i problemi interni e creare una vera comunità.

A fine marzo il presidente Xi Jinping dovrebbe essere in Italia. Il governo dovrebbe firmare il memorandum di adesione alla Nuova Via della Seta?

Credo che ogni opportunità che si presenta, in un mondo globalizzato come il nostro, vada valutata. Le Nuove Vie della Seta stanno rimettendo al centro delle mappe internazionali il Mediterraneo. Per l'Italia potrebbe essere un'occasione per dare centralità al ruolo del Sud senza bisogno di un sostegno assistenzialista. Insomma, credo che le Nuove Vie della Seta possano essere un'occasione geopolitica ma bisogna stare attenti a far sì che sia un progetto di collaborazione che porti vantaggi comuni e non che invece rischi di essere un danno per l'Italia e l'Europa, con un'invasione economica da una potenza straniera. Si può aderire solo se si stabilisce un equilibrio virtuoso tra import ed export con la Cina e si fa una valutazione seria su quali asset strategici poter coinvolgere una potenza straniera e su quali no.

@LorenzoLamperti