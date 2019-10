Turchia, dietro l'operazione in Siria anche la sfida Trump-Putin. Ma ora...

In Medio Oriente dietro ogni azione ce n'è almeno un'altra. Non fa eccezione l'operazione avviata dalla Turchia nel nord est della Siria e che Ankara presenta come un'azione anti terroristica con lo scopo di creare una zona cuscinetto che metta in sicurezza i suoi confini con il martoriato paese coinvolto in una interminabile guerra civile. Larga parte della comunità internazionale la presenta invece come una vera e propria invasione motivata soprattutto dalla volontà di spegnere le ambizioni dei curdi siriani, fermando sul nascere l'ipotesi di formazione di uno stato indipendente curdo che possa lambire anche il territorio turco.

Ma dietro tutto questo, qualunque punto di vista si scelga di privilegiare sulla vicenda, c'è anche qualcosa d'altro. Il via libera a una operazione che Ankara preparava da molto tempo è sostanzialmente arrivato dopo un primo annuncio della Casa Bianca riguardo al ritiro dei militari statunitensi dalla Siria. Un annuncio corredato persino dalla citazione esplicita dell'imminente azione turca, che a quel punto pareva in tutto e per tutto avallata da Washington. Dopo le pesanti critiche alla mossa di Trump, sia sul piano interno (in particolare dal Pentagono), sia su quello esterno (in particolare dagli ex alleati curdi che si sono sentiti traditi dopo aver condotto per anni in prima linea una dura guerra contro lo Stato Islamico), l'amministrazione a stelle e strisce ha corretto il tiro, parlando di un semplice e parziale riposizionamento di forze nell'area e arrivando a minacciare, attraverso le parole del presidente, l'economia di Ankara.

Ma ormai il dato era tratto. Nel giro di qualche ora la Turchia ha dato seguito alle parole e ha cominciato i radi nel nord est della Siria. A seguire sono arrivate le dichiarazioni di Trump sui curdi ("Non ci hanno aiutato durante la seconda guerra mondiale") e lo scontro diplomatico tra Ankara e Bruxelles. Fermo restando la contraddittorietà, se non la confusione, proveniente da Washington, un velo sulla vicenda sembra potersi alzare se si confrontano le posizioni sulla vicenda della Russia e della Nato.

Vladimir Putin, informato telefonicamente da Erdogan dell'operazione quando ormai era già avviata, ha condannato la mossa di Ankara, sottolineando tra le altre cose che faciliterà il ritorno dell'Isis. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha invece dichiarato: "La Turchia è sicuramente il nostro alleato che più di tutti ha sofferto attacchi terroristici e ha accolto il più alto numero di profughi. C'è preoccupazione per gli sviluppi nel nord della Siria, ma sono fiducioso che l'intervento in corso sia proporzionato". Per poi garantire che la vicenda siriana non avrà ripercussioni sul rapporto tra Ankara e Alleanza Atlantica: "La divergenza di vedute si puo' sempre risolvere, ma l'esclusione della Turchia dalla Nato è sicuramente fuori discussione".

Parole più che significative, se si considera che vengono pronunciate in un momento nel quale il livello dello scontro diplomatico tra Turchia e Unione europea, così come tra Turchia e mondo sunnita, è altissimo. L'azione di Ankara è stata condannata non solo da Bruxelles, che teme non solo il ritorno dei foreign fighters ma anche una nuova ondata di migranti, ma anche dalle monarchie del Golfo e da Israele. A livello superficiale si potrebbe dire che la Turchia sia rimasta isolata, con il solo Qatar (a sua volta isolato all'interno dell'area del Golfo) e molto più lateralmente l'Iran (che dà un valore altissimo ai propri rapporti con Ankara ma allo stesso tempo ha nel presidente siriano Assad un alleato fondamentale) a sostenere le sue ragioni. I rapporti con l'Unione europea che sembrano definitivamente compromessi tra minacce incrociate e vecchi dossier come quello che riguarda le trivellazioni di Cipro riaperti, mentre quello che riguarda la possibile adesione all'area comunitaria viene chiuso in maniera sempre più ermetica.

Eppure, se si guarda più in profondità, sembra di scorgere una sfida tra pesi massimi giocata sulla Turchia. Stiamo parlando di Stati Uniti e Russia. Negli scorsi anni, in particolare dopo il tentato golpe e il caso Gulen, i rapporti tra Ankara e Washington si sono molto raffreddati. Il tutto mentre allo stesso tempo si stringevano quelli tra Ankara e Mosca, in una rapida giravolta geopolitica di Erdogan che da campione dell'Islam sunnita ha sposato la linea sciita di Iran e Assad privilegiando il contenimento dei curdi che tanti grattacapi gli stavano creando anche sul piano interno.

Dopo l'abbattimento del jet russo sembrava di essere sull'orlo di un conflitto tra Turchia e Russia ma Erdogan e Putin da lì in poi sono diventati grandi amici. Tanto che negli scorsi mesi Ankara ha comprato il sistema d'arma antiaereo S-400 proprio da Mosca. Una mossa senza precedenti e che ha scatenato le ire di Washington e della Nato. Ankara è finita ufficialmente fuori dal programma degli F-35. Secondo la Casa Bianca, infatti, gli F-35 non possono coesistere con una piattagorma russa per la raccolta di informazioni di intelligence. I caccia avrebbero dovuto di fatto convivere con i sistemi chiamati a intercettarli, anche se Ankara ha più volte affermato che i sistemi russi non saranno integrati in quelli Nato.

Ankara ha definito l'esclusione dal programma F-35 come "un danno irreparabile alle nostre relazioni strategiche”, nonostante Washington auspichi una prosecuzione della collaborazione strategica. Il tutto mentre il Cremlino, come si suol dire, "batteva sul ferro finché era caldo", offrendo la fornitura di aerei da guerra made in Russia. Il rischio era che la Turchia, un partner fondamentale per la Nato in un'area così delicata, a cavallo tra Medio Oriente e Maghreb, si allontanasse per finire sempre di più nell'orbita di Russia e Iran, con le quali come detto collabora da tempo in Siria.

Ecco che allora il via libera che ha preceduto una retromarcia drammatica più a parole che non nei fatti (l'operazione di Ankara è poi effettivamente partita) potrebbe celare un riavvicinamento degli Stati Uniti alla Turchia. Da questo si potrebbe spiegare anche la reazione ufficialmente ostile del Cremlino a una mossa che comunque potrebbe avere risvolti positivi anche per lo stesso Assad.

@LorenzoLamperti