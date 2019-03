Turchia, test militari con Russia. Usa: gravi conseguenze se comprano missili

Usa, minacce alla Turchia: "Gravi conseguenze se compra missili della Russia"

Gli Usa intimano ad Ankara di non portare a termine il piano di acquisto del sistema anti-missili russo. "Ci sarebbero gravi conseguenze relativamente alle nostre relazioni militari" con la Turchia, ha ammonito il Pentagono, tramite il portavoce Charlers Summers. La Turchia ha trovato un accordo con Mosca per l'acquisto di sistemi anti-missile russi S-400 che ha preferito ai Patriot americani. I Pentagono ha minacciato di bloccare la consegna alla Turchia dei suoi caccia F-35 se l'accordo con Mosca sul sistema di difesa aereo sara' finalizzato. "Non avranno gli F-35", ha detto Summers ai cronisti. All'inizio della settimana era stato il capo del comando Usa in Europa, il generale Curtis Scaparotti, ascoltato in Congresso, a raccomandare di non fornire i caccia F-35 ad un alleato Nato che lavora con sistemi russi. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha commentato il monito, mercoledi' scorso, dichiarando che l'accordo con la Russia sul sistema anti-missili "e' cosa fatta".

Turchia: esercitazione navale Russia-Turchia nel Mar Nero

Tra l'altro, proprio poche ore prima dell'avvertimento di Washington, la marina turca e la marina russa hanno effettuato un'esercitazione congiunta nelle acque del Mar Nero. In base a quanto reso noto dal ministero della Difesa di Ankara, la corvetta turca "Burgazada" e la nave per la ricerca di mine "Akcay" insieme alle russe "Vasily Bykov" e "Valentin Pukil" si sono ritrovate nel porto di Novorossisk dove hanno dato vita a una giornata di esercitazioni mirate alla navigazione sicura in acque bonificate da mine. Questa esercitazione arriva otto giorni dopo la piu' grande e importante manovra della storia della marina turca. Una quattro giorni di esercitazioni, terminata il 2 marzo, che ha visto impegnate 103 navi nel mar Egeo, nel Mediterraneo orientale e nel Mar Nero. Denominata "Blue homeland 2019", alla manovra hanno preso parte 13 fregate, 16 navi da assalto, 6 corvette, 7 navi per la ricerca di mine, 14 pattuglie e 7 sottomarini, sorvolati dai droni prodotti dalle compagnie turche Anka e Bayraktar.