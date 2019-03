Turchia-Ue: dopo 4 anni riparte il dialogo tra Ankara e Bruxelles

Dopo quasi quattro anni torna a riunirsi l'Association Council, l'organo che ha la competenza di emettere decisioni nell'ambito del processo di integrazione europea della Turchia.

La prossima riunione è stata fissata per il 15 marzo a Bruxelles, dove a dirigere i lavori ci saranno la rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini e il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu; atteso anche il commissario europeo per l'allargamento Johannes Hahn.

Sul tavolo l'abolizione del visto per i turchi che vogliano recarsi nell'Ue, il consolidamento dell'Unione doganale, ma anche relazioni bilaterali e lotta al terrorismo. Un processo che riparte, considerando che l'ultima riunione aveva avuto luogo nel maggio 2015, con la 53ma edizione nella storia dell'Association Council, previsto dal protocollo di Ankara del 1964.

La Turchia ha presentato richiesta formale di ingresso nell'Ue nel 1987 e la procedura d'ingresso nell'Ue è partita nel 2005, prima di incagliarsi nel 2007 per l'opposizione di Francia e Germania e per la disputa riguardante l'isola di Cipro.