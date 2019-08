Ucraina Russia, disgelo Zelensky Putin: verso il summit con Macron e Merkel

Ucraina: Putin e Zelensky, ok a summit leader Quartetto Normandia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha discusso la possibilita' di un summit dei leader del Quartetto Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) nella sua telefonata con il leader russo, Vladimir Putin. Lo ha riferito il servizio stampa presidenziale ucraino. "Le parti hanno concordato un possibile incontro tra i leader dei Paesi del formato Normandia", ha fatto sapere Kiev, "i gruppi di lavoro stanno preparando i documenti, che potrebbero essere firmati a livello di vertice".

Zelensky, in partenza per la Turchia, dove rimarrà anche domani per incontrare il presidente Recep Tayyp Erdogan e il Patriarca ecumenico Bartolomeo, oltre che rappresentanti delle comunità dei Tatari di Crimea, intende chiamare anche con il presidente francese Emmanuel Macron e con la Cancelliera tedesca Angela Merkel per chiedere una riunione urgente dei presidenti dei quattro paesi del cosiddetto 'formato Normandia' (Russia, Ucraina, Francia e Germania) "per guardarsi dritto negli occhi e portare questa guerra alla fine". E' stato il secondo contatto telefonico fra Zelensky e Putin dall'inizio del mandato del nuovo presidente dell'Ucraina.