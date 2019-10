Usa 2020, Bernie Sanders operato al cuore. E Warren sorpassa Biden di 4 punti

USA: BERNIE SANDERS RICOVERATO, ANNULLATI EVENTI CAMPAGNA ELETTORALE

Bernie Sanders è stato ricoverato per un intervento di angioplastica. Lo ha reso noto un collaboratore del 78enne senatore del Vermont, in corsa per diventare il candidato democratico alle presidenziali del 2020. Tutti gli eventi della campagna elettorale sono per ora cancellati, si legge in un comunicato diffuso da Jeff Weaver, consigliere di Sanders.

Sanders è stato ricoverato dopo aver sofferto ieri forti dolori al petto durante un evento della campagna elettorale. I medici gli hanno riscontrato una stenosi delle coronarie e gli hanno inserito due stent. Il comunicato di Weaver sottolinea che ora il senatore "chiacchiera ed è di buon umore", ma "dovrà riposare nei prossimi giorni". Sanders aveva già corso alle primarie democratiche del 2016, dove aveva messo in difficoltà Hillary Clinton, prima di essere sconfitto da lei. Di nuovo in corsa, è fra i favoriti assieme a Joe Biden ed Elizabeth Warren.

Usa 2020: sondaggio, tra i dem Warren sorpassa Biden di 4 punti

La senatrice Elizabeth Warren ha superato di quattro punti il favorito, Joe Biden, nell'ultimo sondaggio tra gli elettori democratici. I dati sono stati pubblicati da Economist/YouGov. Il 26 per cento degli intervistati, che si sono dichiarati pronti a votare dem, hanno indicato in Warren la loro prima scelta, mentre il 22 ha nominato Biden. Molto piu' staccato, al terzo posto, il senatore del Vermont Bernie Sanders, con il 14 per cento. Ma adesso che per Sanders e' arrivato lo stop per motivi di salute, dopo l'occlusione dell'arteria che lo ha costretto al ricovero d'urgenza a Las Vegas e ad annullare tutti gli eventi elettorali, potrebbe esserci un'impennata per Warren, rappresentante, come Bernie, dell'ala radicale e "socialista" del partito. Negli ultimi tre mesi Sanders aveva raccolto 25,3 milioni di dollari in donazioni, Pete Buttigieg 19,1 e Kamala Harris 11,6. Questa voce, in una campagna presidenziale, e' rilevante perche' indicatore dell'indice di popolarita' di un candidato. Con lo stop per motivi di salute di Sanders, Warren, che e' in attesa di annunciare la quota di donazioni raccolte negli ultimi tre mesi, ma che dovrebbero superare i 19 milioni di dollari, potrebbe staccare ulteriormente il senatore del Vermont e lanciare, in modo definitivo, la sua sfida all'attuale favorito per le primarie democratiche, Joe Biden. L'ex vicepresidente di Obama, rappresentante dell'ala moderata del partito, si trova ad affrontare il fardello del caso Ucraina, con il figlio Hunter nel mirino per il suo ruolo nel board di un'azienda ucraina del gas finita, in passato, in un'inchiesta per corruzione. L'impeachment al presidente Donald Trump, dopo le rivelazioni della sua telefonata con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a cui aveva chiesto di fare luce sul ruolo di Biden e il figlio nel siluramento del magistrato che stava indagando, sta rendendo nervosi i sostenitori dell'ex vicepresidente. Quelli di Warren, invece, potrebbero trovare nuova forza dallo stop di Sanders e dare slancio all'andamento degli ultimi sondaggi, tutti positivi, a cominciare da quello nello stato chiave dell'Iowa che, a settembre, aveva indicato Warren in vantaggio di due punti su Biden. A favorire l'ascesa della senatrice c'e' anche l'oscillazione del voto degli afroamericani: secondo un altro recente sondaggio, quello di Quinnipiac University, uno dei piu' autorevoli, Warren conquisterebbe il 19 per cento del voto "black", con un'impennata del 9 per cento rispetto ad agosto. "Questo e' un dato che le campagne di Biden, Sanders e Harris hanno notato - spiega Tim Malloy, analista della Quinnipiac University - e segna un drammatico spostamento di voti verso la senatrice". Il prossimo sondaggio, che misurera' gli effetti dello stop di Sanders sulla sfida alle primarie, potrebbe fornire indicazioni piu' nette sulla corsa alle primarie e polizzare la battaglia su due nomi: Biden e Warren.